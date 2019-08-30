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В Польше Зеленский встретится с президентом Литвы: стало известно, о чем пойдет разговор

30 августа, 18:08

Науседа только не давно стал президентом, поэтому налаживает связи с другими лидерами стран Европы

Торжественная церемония в День Независимости 2019

Торжественная церемония в День Независимости 2019 / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

На планируемых в Польше мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с литовским лидером Гитанасом Науседой

На двусторонней встрече планируется обсудить ситуацию после выборов в Украине и проведение евроинтеграционных реформ, сообщает пресс-служба главы литовского государства.

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Это не первый разговор глав двух государств. В конце мая Зеленский провел переговоры с новоизбранным президентом Литвы Науседой по телефону, они обсудили укрепление стратегического партнерства Украины и Литвы и углубление двустороннего сотрудничества.

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Напомним, программой визита Зеленского в Польшу предусмотрены встречи главы украинского государства с президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, маршалом Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

Новости "Сегодня" писали , что президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, где мог встретиться с Зеленским.

Также сообщалось, что в рамках двухдневного визита в Варшаву Зеленский встретится с лидерами Польши, США, Бельгии, Литвы и Грузии.

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Литва Польша встреча Зеленский Варшава Науседа

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