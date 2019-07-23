В Раде будут доминировать совсем новые люди – польские СМИ
История из фильма полностью перевернула политическую сцену страны
Украина является единственной страной в мире, где история из фильма полностью перевернула политическую сцену страны после выборов.
Обзор мнений польских изданий сделал Укринформ.
"Впрочем не имеют никакого сомнения, что в Верховной Раде будут доминировать совсем новые люди в сфере украинской политики", – подчеркивается на страницах издания Rzeczpospolita.
Rzeczpospolita отмечает, что одной из немногих конкретных целей "Слуги народа" является лишение иммунитета депутатов. Зато эта политическая сила поставила себе очень амбициозную задачу: достичь уровня жизни, которое будет выше средний уровень жизни в Европе.
Другое издание Newsweek добавляет, что "Слуга народа" – это конгломерат политиков разного направления – консерваторов, либералов и социал-демократов, как тех, кто хочет близкого сотрудничества с Россией, так и тех, кто выступает за интеграцию с Западом. Со ссылкой на профессора Киево-Могилянской академии Михаила Минакова Newsweek отмечает, что всем этим людям может быть сложно голосовать вместе.
"Так или иначе, украинцы решили радикально изменить лицо на своей политической сцене. Или с новыми кадрами пойдут также изменения? Это покажет время ", – резюмирует Newsweek.
Как сообщалось, по результатам экзит-полов 5% барьер преодолевают пять партий:
- Слуга народа – 44,2%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,4%;
- Европейская солидарность – 8,8%;
- Батькивщина – 7,4%;
- Голос – 6,5%.
Напомним, что ранее мы писали о том, кто прошел в парламент по партийным спискам.
Также мы сообщали о том, кто проходит в Раду: списки согласно официальным результатам ЦИК.
При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".
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