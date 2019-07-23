В Раде будут доминировать совсем новые люди – польские СМИ

История из фильма полностью перевернула политическую сцену страны

Фото: Flickr

Украина является единственной страной в мире, где история из фильма полностью перевернула политическую сцену страны после выборов.

Обзор мнений польских изданий сделал Укринформ.

"Впрочем не имеют никакого сомнения, что в Верховной Раде будут доминировать совсем новые люди в сфере украинской политики", – подчеркивается на страницах издания Rzeczpospolita.

Rzeczpospolita отмечает, что одной из немногих конкретных целей "Слуги народа" является лишение иммунитета депутатов. Зато эта политическая сила поставила себе очень амбициозную задачу: достичь уровня жизни, которое будет выше средний уровень жизни в Европе.

Другое издание Newsweek добавляет, что "Слуга народа" – это конгломерат политиков разного направления – консерваторов, либералов и социал-демократов, как тех, кто хочет близкого сотрудничества с Россией, так и тех, кто выступает за интеграцию с Западом. Со ссылкой на профессора Киево-Могилянской академии Михаила Минакова Newsweek отмечает, что всем этим людям может быть сложно голосовать вместе.

"Так или иначе, украинцы решили радикально изменить лицо на своей политической сцене. Или с новыми кадрами пойдут также изменения? Это покажет время ", – резюмирует Newsweek.

Как сообщалось, по результатам экзит-полов 5% барьер преодолевают пять партий:

Слуга народа – 44,2%;

Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,4%;

Европейская солидарность – 8,8%;

Батькивщина – 7,4%;

Голос – 6,5%.

Напомним, что ранее мы писали о том, кто прошел в парламент по партийным спискам.

Также мы сообщали о том, кто проходит в Раду: списки согласно официальным результатам ЦИК.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Раде будут доминировать совсем новые люди – польские СМИ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"