Сделать стартовой
25,64
28,76
УКР
Главная Больше  Новости политики

В Раде будут доминировать совсем новые люди – польские СМИ

23 июля, 02:12

История из фильма полностью перевернула политическую сцену страны

Фото: Flickr

Украина является единственной страной в мире, где история из фильма полностью перевернула политическую сцену страны после выборов

Обзор мнений польских изданий сделал Укринформ.

"Впрочем не имеют никакого сомнения, что в Верховной Раде будут доминировать совсем новые люди в сфере украинской политики", – подчеркивается на страницах издания Rzeczpospolita. 

Rzeczpospolita отмечает, что одной из немногих конкретных целей "Слуги народа" является лишение иммунитета депутатов. Зато эта политическая сила поставила себе очень амбициозную задачу: достичь уровня жизни, которое будет выше средний уровень жизни в Европе.

Другое издание Newsweek добавляет, что "Слуга народа" – это конгломерат политиков разного направления – консерваторов, либералов и социал-демократов, как тех, кто хочет близкого сотрудничества с Россией, так и тех, кто выступает за интеграцию с Западом. Со ссылкой на профессора Киево-Могилянской академии Михаила Минакова Newsweek отмечает, что всем этим людям может быть сложно голосовать вместе.

"Так или иначе, украинцы решили радикально изменить лицо на своей политической сцене. Или с новыми кадрами пойдут также изменения? Это покажет время ", – резюмирует Newsweek.

Как сообщалось, по результатам экзит-полов 5% барьер преодолевают пять партий:

  • Слуга народа – 44,2%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,4%;
  • Европейская солидарность – 8,8%;
  • Батькивщина – 7,4%;
  • Голос – 6,5%.

Напомним, что ранее мы писали о том, кто прошел в парламент по партийным спискам

Также мы сообщали о том, кто проходит в Раду: списки согласно официальным результатам ЦИК

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам"


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, Польша, выборы 2019

Вы сейчас просматриваете новость " В Раде будут доминировать совсем новые люди – польские СМИ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Укринформ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На 36 округе в Днепропетровской области с небольшим отрывом побеждает представитель "Слуги народа"

Сегодня, 01:55

Лидером голосования стал кандидат от партии Слуга народа

Разумков сообщил, кто может стать вице-спикером Рады

Сегодня, 01:46

Он считает, что пусть сначала партии определятся, кто из них какая оппозиция

Разумков считает, что местные выборы пройдут в 2020 году

Сегодня, 01:29

Разумков считает, что большая часть органов власти работает неэффективно, не соответствует тем вызовам, которые стоят перед государством

Лидером голосования на 35-м округе в Днепропетровской области стал кандидат "Слуги народа"

Сегодня, 01:10

Лидером голосования стал кандидат от партии Слуга народа

Разумков уверяет, что в партии не будет людей, которые будут работать на олигархов

Сегодня, 01:02

Не будет индульгенции для своих, все будут отвечать в рамках действующего законодательства, – сказал Разумков

Представитель "Слуги народа" побеждает на 34 округе в Днепропетровской области

Сегодня, 00:34

Лидером голосования стал кандидат от партии Слуга народа

Джоли в шоке: старший сын готовится нанести ей «удар в спину»

Как убрать мешки под глазами и отеки век

Huawei могут отключить от Android

Раскрыла секреты: Каменских рассказала, как добиться успеха

Джоли в шоке: старший сын готовится нанести ей «удар в спину»

Как убрать мешки под глазами и отеки век

Huawei могут отключить от Android

Раскрыла секреты: Каменских рассказала, как добиться успеха

Джоли в шоке: старший сын готовится нанести ей «удар в спину»

Как убрать мешки под глазами и отеки век

15 красавиц российского кино

Как и почему на Руси отмечали именины

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

21 июля, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

21 июля, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

20 июля, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

20 июля, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Джоли в шоке: старший сын готовится нанести ей «удар в спину»

Как убрать мешки под глазами и отеки век

21 дизайнерская вещь, которая будет модной вечно. Фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь