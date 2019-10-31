В "Слуге народа" предупредили журналистов за скрытую съемку депутатов

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После того, как "слугу народа" Богдана Яременко поймали на интимной переписке, заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предупредил фотокорреспондентов, что для них это может закончиться судом.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает LB.ua.

Он напомнил, что есть статья в Уголовном кодексе за вмешательство в личную жизнь (судя по всему, нардеп привел ее в пример из-за съемок журналистами личных переписок нардепов в телефонах).

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"Мы не обсуждали этот вопрос (скандал с перепиской депутата Яременко). У меня нет никакого мнения по этому поводу. Его у меня нет. Но если серьезно и углубляться, то нужно разбираться в этой ситуации. Потому что есть информация на разных сайтах, что это вообще был пранк и так далее. Но мы же не комиссия по морали и этике и так далее. Есть статья в Уголовном кодексе за вмешательство в личную жизнь. Поэтому тут я бы советовал парламентским фотокорреспондентам быть тоже внимательней, что они делают. Потому что на какой-то стадии это может вызвать реакцию в ответ. То, что так делали журналисты в прошлых созывах, не означает, что они не нарушали закон. Можем поработать в суде. Я готов дать журналисту сфотографировать мой телефон, а потом пойти с ним в суд для эксперимента", – сказал Корниенко.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2018 году Рада VIII созыва хотела запретить журналистам съемку депутатов. Регламентный комитет предложил вообще запретить снимать нардепов без их согласия. Предлагалось запретить скрытую съемку нардепов.

Напомним, на днях, народного депутата, председателя комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко поймали на интимной переписке. На заседании парламента 29 октября журналисты подсмотрели переписку нардепа, и оказалось, что она далеко не рабочая. Он сидел в двух чатах для знакомств и живо интересовался, почем услуги "жриц любви". Позже была обнародована новая переписка нардепа с 20-летней девушкой. Он интересовался, сколько она хочет денег в месяц и сразу предупредил, что женат.

После этого сам Яременко объяснил переписку с проституткой и даже сказал, что жена в курсе. Он заявил, что переписка специально была им сфабрикована, чтобы якобы проверить реакцию журналистов. Он считает, что представители СМИ не должны вести съемку телефонов депутатов и раскрывать их переписку.

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