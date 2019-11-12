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В "Слуге народа" решили, что скандальный Яременко больше не может возглавлять комитет

12 ноября, 03:32

В то же время, парламентарии считают, что он должен оставаться членом комитета

Фото: facebook.com/ukrop.ukraine

Фото: facebook.com/ukrop.ukraine

Фракция "Слуга народа" неформально решила, что их депутат Богдан Яременко, попавший в эпицентр секс-скандала,больше не может возглавлять Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Сергей Швец.

"У нас никакого формального решения фракция пока, по крайней мере, на сегодняшнем собрании, не принимала в отношении должности председателя международного парламентского комитета... Гласно, негласно фракцией все же принято неформальное решение, Богдан Васильевич (Яременко) не сможет в дальнейшем занимать эту должность, поскольку эта должность касается репутации страны, репутации парламента в целом", – сказал Швец.

В то же время, отметил он, учитывая авторитет в дипломатических кругах и знания Яременко в этой сфере, он должен остаться работать в комитете.

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При этом Швец уточнил, что на заседании фракции Яременко не было.

Ранее сообщалось, что фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" требуют исключить народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко из комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества за его скандальные переписки с "девочками".

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Как сообщали новости "Сегодня", Богдана Яременко поймали на интимной переписке. На заседании парламента 29 октября журналисты подсмотрели переписку нардепа, и оказалось, что она далеко не рабочая. Он сидел в двух чатах для знакомств и живо интересовался, почем услуги "жриц любви".

Позже была обнародована новая переписка нардепа с 20-летней девушкой. Он интересовался, сколько она хочет денег в месяц, и сразу предупредил, что женат.

После этого сам Яременко объяснил переписку с проституткой и даже сказал, что жена в курсе. Он заявил, что переписка специально была им сфабрикована, чтобы якобы проверить реакцию журналистов. Он считает, что представители СМИ не должны вести съемку телефонов депутатов и раскрывать их переписку.

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Верховная Рада комитет секс-скандал слуга народа Богдан Яременко

Источник: УНИАН

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