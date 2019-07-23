В "Слуге народа" считают, что не может быть амнистии для людей, замешанных в военных преступлениях на Донбассе
Никакие амнистии не распространяются ни в Украине, ни за рубежом
Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подчеркивает, что не может идти речь об амнистии для людей, которые замешаны в военных преступлениях на Донбассе.
"Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов в понедельник вечером.
Ранее Разумков уверял, что в партии не будет людей, которые будут работать на олигархов.
Как сообщалось, по результатам экзит-полов 5% барьер преодолевают пять партий:
- Слуга народа – 44,2%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,4%;
- Европейская солидарность – 8,8%;
- Батькивщина – 7,4%;
- Голос – 6,5%.
Напомним, что ранее мы писали о том, кто прошел в парламент по партийным спискам.
Также мы сообщали о том, кто проходит в Раду: списки согласно официальным результатам ЦИК.
При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".
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