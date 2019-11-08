В США намерены упразднить должность спецпредставителя по Украине: подробности

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Должность спецпредставителя США по вопросам Украины, которую ранее занимал Курт Волкер, может быть упразднена. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников, администрации будет трудно найти кого-то на эту должность, учитывая, насколько угрожающей стала работа над направлением политики по Украине.

Те, кто были причастны к ней и дали показания Конгрессу в деле об импичменте президента США Дональда Трампа, столкнулись с давлением со стороны юристов Госдепартамента. Кроме того их карьера пострадала или вообще была уничтожена.

"Никто в здравом уме не захочет вступить в эту роль. Это четкая проблема, когда весь мир будет следить за каждым твоим движением. А еще у тебя руководство в Госдепартаменте, которое не демонстрирует желания заступаться за своих людей даже в базовых вещах", - сказал бывший чиновник США.

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Ожидается, что все полномочия спецпредставителя перейдут другим чиновникам Госдепартамента, чье портфолио включает украинское направление политики.

Как отмечает издание, ликвидация должности стала первым ощутимым сигналом о том, что последствия от процесса импичмента оставят ощутимый след в американской политике относительно Украины.

Ранее СМИ сообщали, что в Белом доме нашли замену Волкеру на посту спецпредставителя по Украине.

Ранее посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд на закрытом заседании трех комитетов Палаты представителей в рамках расследования импичмента президента Дональда Трампа сообщил, что американские чиновники, в том числе и высокопоставленные, должны были обсуждать политику Белого дома по отношению к Украине непосредственно с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани.

Его показания подчеркнули главную роль Джулиани в скандале с Украиной. До того, как состоялся июльский звонок Трампа президенту Украины, Джулиани работал над тем, чтобы убедить Украину провести расследование против Байдена.

Как уже сообщали "Сегодня", поводом для процедуры импичмента Трампа стал скандал после его июльского телефонного разговора с украинским президентом, в котором на последнего якобы оказывалось давление с целью начала расследования в отношении сына Джо Байдена.

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