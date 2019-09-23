Трамп рассмотрит возможность обнародования стенограммы беседы с Зеленским

При этом беседу с Зеленским он охарактеризовал как идеальную

/ Фото: REUTERS/Al Drago

Дональд Трамп рассмотрит возможность обнародования стенограммы разговора с Владимиром Зеленским, который стал предметом расследования по жалобе сотрудника американской разведки.

Как сообщает The Hill, об этом президент США заявил в разговоре с журналистами.

"Мы решим, как обнародовать ее, продемонстрировав то, о чем мы беседовали", - сказал Трамп в Хьюстоне. При этом беседу с Зеленским он охарактеризовал как "идеальную".

Реклама

Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как Трамп предположил, что мог обсуждать кандидата в президенты Джо Байдена во время разговора с украинским коллегой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама