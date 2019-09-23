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Трамп рассмотрит возможность обнародования стенограммы беседы с Зеленским

23 сентября, 03:51

При этом беседу с Зеленским он охарактеризовал как идеальную

/ Фото: REUTERS/Al Drago

Дональд Трамп рассмотрит возможность обнародования стенограммы разговора с Владимиром Зеленским, который стал предметом расследования по жалобе сотрудника американской разведки.

Как сообщает The Hill, об этом президент США заявил в разговоре с журналистами.

"Мы решим, как обнародовать ее, продемонстрировав то, о чем мы беседовали", - сказал Трамп в Хьюстоне. При этом беседу с Зеленским он охарактеризовал как "идеальную".

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Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как Трамп предположил, что мог обсуждать кандидата в президенты Джо Байдена во время разговора с украинским коллегой.

"Проблема заключается в том, что когда вы разговариваете с иностранными лидерами, вы не хотите, чтобы они чувствовали, что не могут говорить открыто. То же самое с американским президентом. Вы хотите, чтобы люди могли высказаться, не думая, что каждое сказанное слово станет известным всему миру", – добавил Трамп.

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МиГ-35 / Фото: mil.ru

Тем временем, в Конгрессе допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского.

Напомним, что Трамп опровергает абсолютно все обвинения в давлении на Зеленского. Президент США назвал это "фейковыми новостями". Также Трамп отметил, что не знает, о ком именно разговоре идет речь. Он уклонился и относительно ответа, касался ли донос его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что встреча президентов США и Украины, Трампа и Зеленского, состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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