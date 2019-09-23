Трамп рассмотрит возможность обнародования стенограммы беседы с Зеленским

Дональд Трамп рассмотрит возможность обнародования стенограммы разговора с Владимиром Зеленским, который стал предметом расследования по жалобе сотрудника американской разведки.
Как сообщает The Hill, об этом президент США заявил в разговоре с журналистами.
"Мы решим, как обнародовать ее, продемонстрировав то, о чем мы беседовали", - сказал Трамп в Хьюстоне. При этом беседу с Зеленским он охарактеризовал как "идеальную".
Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как Трамп предположил, что мог обсуждать кандидата в президенты Джо Байдена во время разговора с украинским коллегой.
"Проблема заключается в том, что когда вы разговариваете с иностранными лидерами, вы не хотите, чтобы они чувствовали, что не могут говорить открыто. То же самое с американским президентом. Вы хотите, чтобы люди могли высказаться, не думая, что каждое сказанное слово станет известным всему миру", – добавил Трамп.
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Тем временем, в Конгрессе допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского.
Напомним, что Трамп опровергает абсолютно все обвинения в давлении на Зеленского. Президент США назвал это "фейковыми новостями". Также Трамп отметил, что не знает, о ком именно разговоре идет речь. Он уклонился и относительно ответа, касался ли донос его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее сообщалось, что встреча президентов США и Украины, Трампа и Зеленского, состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
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