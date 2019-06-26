В Верховную Раду баллотируется Дарт Вейдер

Кандидат является директором ООО "Темная сторона силы"

Фото: Pixabay

В Одессе на избирательном округе №135 баллотируется в народные депутаты житель Киева Дарт Вейдер.

Соответствующая информация размещена на сайте Центральной избирательной комиссии.

По официальным данным, Дарт Викторович Вейдер родился 4 октября 1987 в Киеве, гражданин Украины. В течение последних пяти лет проживает на территории Украины, в частности, в Киеве. Имеет высшее образование. Он – директор ООО "Темная сторона силы", член политической партии "БЛОК Дарта Вейдера", судимостей не имеет. Выдвинут политической партией "БЛОК Дарта Вейдера".

Как отмечается, в ЦИК поступило заявление вышеназванной политсилы вместе с другими документами о регистрации кандидата в народные депутаты Украины Дарта Вейдера, выдвинутого 7 июня 2019 на внеочередном съезде этой партии, в одномандатном избирательном округе № 135.

Рассмотрев указанные документы 24 июня, Центральная избирательная комиссия установила их соответствие требованиям Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины".

Как известно, в 2015 году партия "Блок Дарта Вейдера" выдвинула на выборы в Одесский городской совет 44 Дартов Вейдеров и одного Магистра Йоду.

Между тем, стало известно, что ЦИК завершил регистрацию кандидатов в нардепы на досрочных выборах в Раду. Окончательные данные о количестве зарегистрированных кандидатов в народные депутаты в ЦИК пообещали обнародовать на брифинге 26 июня.

Ранее мы рассказывали, как чиновники, общественные деятели, бизнесмены и шоумены готовятся к парламентским выборам.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

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