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Вдруг пронесет: "Слуга народа" назвала коронавирус маркетинговым ходом

14 февраля, 00:47

Она на всякий случай купила 10 респираторов

Видео: youtube.com/channel/НАШ

Народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк считает, что китайский коронавирус – это маркетинговый ход.

"Депутаты нашей фракции разделились. Одни считают, что коронавирус – это действительно угроза, а другие, что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок", – заявила Ольга Василевская-Смаглюк.

Также она на всякий случай запаслась респираторами.

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"Я принадлежу во второй категории и считаю, что это маркетинговый ход, но на всякий случай запаслась респираторами. Купила 10 штук по 150 гривен", – добавила нардеп.

"Я думаю, что украинская власть, как всегда, надеется в ситуации с коронавирусом на "а вдруг пронесет" – резюмировала Василевская-Смаглюк.

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Также в Японии растет количество людей, инфицированных коронавирусом, среди пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту японского города Иокогама. По состоянию на 13 февраля общее число зараженных коронавирусом на судне достигло 219 человек, включая одного сотрудника карантинной службы, работавшего на судне.

Также среди заразившихся коронавирусом на лайнере – двое украинцев. Сейчас они находятся в больнице Токио.

Случаи заражения коронавирусом в Украине не зафиксированы. А вот дефицит медицинских масок наблюдается: украинцы размели их с прилавков, и в некоторых аптеках не знают, когда маски появятся снова:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай нардеп Украина маска маркетинг коронавирус слуга народа

Источник: Сегодня

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