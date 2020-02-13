В Японии выросло число заразившихся коронавирусом на борту лайнера

Общее число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 219 человек

Круизный лайнер Diamond Princess / Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Заражение коронавирусом 2019-nCoV обнаружено еще у 44 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту японского города Иокогама. Об этом объявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 219 человек, включая одного сотрудника карантинной службы, работавшего на судне, о заражении которого объявили в среду. Гражданство новых инфицированных на данный момент не уточняется.

Вспышка заболевания, вызываемого вирусом COVID-19, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах.

Реклама

По последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило более 48 тыс. человек. Смертельный исход зафиксирован в 1,3 тыс. случаев.

На борьбу с коронавирусом в Китае выделено более 10 млрд долларов.

В тренде Отношения Вашингтона и Москвы достигли низшей точки со времен холодной войны – посол США

Ранее "Сегодня" сообщали, что дипломаты рассказали о состоянии двух зараженных коронавирусом украинцев.

Человечество должно проявить в борьбе с новым коронавирусом такую же сплоченность, как в ХХ веке, когда в условиях холодной войны ученые совместно трудились над решением задачи ликвидации оспы. С таким заявлением выступил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама