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Виктория Гриб выиграла девятый суд, отстояв победу на округе в Счастье

Сегодня, 17:59

В округе бюллетени считали пять суток, и трижды пересчитывали, но результат неизменен - победа представительницы «Оппозиционного блока»

Виктория Гриб выиграла девятый суд, отстояв победу на округе в Счастье Политика В округе бюллетени считали пять суток, и трижды пересчитывали, но результат неизменен - победа представительницы «Оппозиционного блока»

В Луганской области кандидат от "Оппозиционного блока" Виктория Гриб выиграла девять судов и победила на парламентских выборах в округе №105. Голосование и подсчет голосов на участках прошли без нарушений – это подтверждают и наблюдатели, и Центральная избирательная комиссия.

Законность избирательного процесса в округе засвидетельствовало и решение апелляционного суда.

По данным Центризбиркома, у Гриб почти 40% голосов.

Мириться с поражением ее оппоненты не хотят и засыпают исками суды. Апелляционный суд стал девятым из девяти, в которых решение вынесено на пользу Виктории Гриб.

До этого ее конкуренты саботировали подсчет голосов. В округе, где всего шесть участков и девять тысяч избирателей, бюллетени считали пять суток, и трижды пересчитывали. Результат неизменен: ​​победа Виктории Гриб.

"Первый апелляционный административный суд вынес решение, которым было отказано в удовлетворении апелляционной жалобы. Мы данное решение будем обжаловать в Европейском суде по правам человека", – говорит адвокат истца Оксана Терес.

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"Апеллянт делает все возможное для того, чтобы передернуть закон и выдать свое желание за указанное в законе. Мы предоставили абсолютно исчерпывающие аргументы и доказательства того, что выборы на округе 105 проходили исключительно в рамках закона. Виктория Гриб и непосредственно все политические партии, которые получили свои голоса – они получили свои голоса законно", – заявляет представитель окружной избирательной комиссии №105 Валентин Скиба.

Как сообщали новости "Сегодня", после выборов в Верховную Раду были поданы десятки исков. Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук рассказала, что в большинстве случаев требуют истцы в своих жалобах.

Напомним, по итогам подсчитанных 100% электронных протоколов уверенную победу одержала партия "Слуга народа" с 43,16% (6 307 097 голосов). Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05% (1 908 087), "Батькивщина" – 8,18% (1 196 258), "Европейская солидарность" – 8,10% (1 184 475), "Голос" – 5,82% (851 669). 30 июля закончился прием всех протоколов с мокрыми печатями.

Всего у "Слуги народа" в парламенте будет фракция в составе минимум 254 народных депутатов. Не исключено, что во фракцию изъявят желание вступить народные депутаты, избранные по мажоритарным округам от других партий, или внепартийные самовыдвиженцы. Читайте подробнее, кто прошел в парламент по партийным спискам.

Также читайте обо всех избранных на выборах-2019 мажоритарщиках.

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выборы суд Виктория Гриб

Источник: Сегодня

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