Избирательные споры: в Луганской области кандидат выиграла уже восемь судов 2019-07-31T19:02:00+03:00 Донбасс Кандидат от "Оппозиционного блока" считает происходящее попыткой затянуть время

В Луганской области суд в очередной раз подтвердил, что выборы на округе № 105 прошли законно и голоса посчитали правильно.

Уже восьмой суд выиграла представительница "Оппозиционного блока" Виктория Гриб, победившая на округе в городе Счастье. У нее – 8% отрыва от ближайшего конкурента. Однако ее оппонент собирается подавать в суд в девятый раз.

И это вопреки нескольким дням и ночам, в течение которых в суде разбирали документы, просматривали видеозаписи работы комиссии, допрашивали свидетелей. В зале Луганского окружного суда один за другим рассыпались доводы несогласных с победой Виктории Гриб.

"Суд приходит к выводу, что доводы истца не нашли своего подтверждения при рассмотрении данного дела. В то же время ответчиком доказана правомерность своих действий и решений, на этом основании суд пришел к выводу – отказать в удовлетворении иска", – заявляет суд.

Представители ОИК №105 уже 9-й день отстаивают в судах достоверность результатов волеизъявления жителей города Счастье. Истощены, но не побеждены.

"Волеизъявление избирателей осталось неизменным, оно соответствует тому, как все происходило", – заявил представитель ОИК №105 Валентин Скиба.

По данным ЦИК, она ​​опередила своего оппонента – представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" на 8%.

"Мы, в принципе, хотим призвать истца к благоразумию – не тратить время судов, не тратить время комиссии, не тратит время своих адвокатов на рассмотрение дел, которые не имеют перспективы. Мы уверены в своей позиции", – говорит представитель ОИК №105 Антон Матухно.

Но прислушиваться к решениям Фемиды истец и в этот раз не собирается.

"Мы будем обжаловать данное решение в апелляционном суде", – заявила представительница истца Сергея Медведчука – Оксана Терес.

Победительница в округе Виктория Гриб оптимизма не теряет и уверена, что восемь судов доказали – правда на ее стороне. Докажет и в девятом.

"Это просто волокита, которая продолжает происходить снова. Это лишний опыт, как отвечать на подобные происки соперников. Все что нас не убивает, делает нас сильнее", – заявила кандидат в народные депутаты Украины от "Оппозиционного блока" Виктория Гриб.

В штабе Виктории Гриб не исключают: судебная тяжба может длиться вплоть до 5 августа. Это последний день, когда ЦИК должен окончательно объявить результаты выборов.

Отметим, в Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду. Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией. В данном материале мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.

ЦИК обработала 100% электронных протоколов голосования по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах – в Верховную Раду попадают пять партий. "Слуга народа" набрала – 43,16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, " Голос" – 5,82%. Явка избирателей по всем 199 округам составила 49,84%.

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