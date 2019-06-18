Вилкул назвал задачи "Оппоблока" в новом парламенте

Политическая сила будет бороться за снижение тарифов, восстановление мира, рост зарплат и пенсий

Александр Вилкул. Фото: opposition.com.ua

В Верховную Раду должны пройти партии, которые обеспечат политику мира, развития и социальной справедливости. Об этом заявил один из лидеров "Оппозиционного блока" Александр Вилкул, выступая с трибуны парламента.

"До выборов – около месяца. И мудрые политики уже сейчас должны обсуждать не только конкретную неделю работы Верховной Рады, но и дальнейшую стратегию развития страны", – сказал он.

"Совершенно понятно, что партия "Слуга народа" получит много голосов, поскольку люди сейчас возлагают на президента большие надежды на перемены к лучшему, и поэтому важно подумать о двух вещах. Во-первых, нельзя допустить однопартийной власти. Это никогда ничем хорошим не кончалось за всю историю человечества. Во-вторых, первоочередной задачей нового парламента должна быть отмена антинародных "реформ", снижение тарифов, восстановление мира, внедрение реальной экономической и гуманитарной децентрализации, поддержка промышленности, реальный рост зарплат и пенсий", – подчеркнул оппозиционер.

Для этого, отметил Вилкул, в новую Верховную Раду идет "Оппозиционный блок", объединивший и лидеров местного самоуправления, и специалистов по промышленности.

"И под каждое направление мы имеем план действий и разработали законопроекты. Мы представляем всю Украину, защищаем наши национальные интересы и выступаем против того, чтобы наше государство было колонией или Америки, или России", – сказал народный депутат, подчеркнув, что в Верховную Раду должны пройти партии, которые обеспечат политику мира, развития и социальной справедливости.

"И мы гарантируем, что именно так и будет. Голосуя за других, вы создаете реальную угрозу, что президент окажется заложником Кремля или радикалов. А хуже всего – и тех, и других", – резюмировал Вилкул.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в "Оппозиционном блоке" назвали кандидатуру на пост премьера . По мнению лидера парламентской фракции Вадима Новинского, что лучшим кандидатом на должность премьер-министра является председатель политсовета "Оппозиционного блока", премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников.

Ранее сообщалось, что Колесников озвучил приоритеты "Оппозиционного блока".

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что партии "Оппозиционный блок", "Наши", "Видродження", "Доверяй делам" и "Партия мира и развития" объединились для участия в парламентских выборах и подписали Меморандум о создании единой оппозиционной силы с общими ценностями.

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Вилкул назвал задачи "Оппоблока" в новом парламенте". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"