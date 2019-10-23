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Военная помощь Украине: Столтенберг обратился к странам НАТО

23 октября, 13:19

Страны НАТО сейчас уже находятся в процессе расширения поддержки Украине

Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Francois Walschaerts

Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Francois Walschaerts

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса расширить помощь Украине, включаю военную.

"Я всегда призываю союзников больше помогать, призываю направлять больше инструкторов, призываю больше поддерживать в рамках целевых фондов, - заявил он в среду на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны НАТО 24–25 октября. - Я думаю, что мы расширим помощь, мы сейчас уже в процессе расширения поддержки Украине. Мы согласовали пакет, включая военно-морской потенциал. Этот вопрос мы будем на совещании завтра и послезавтра обсуждать".

Напомним, ранее сенатор из Канады Джейн Корди заявила, что Украина нуждается в поддержке западных демократий по примеру плана Маршалла , который применялся для восстановления Европы после Второй мировой войны.

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Об этом говорится в докладе Парламентской ассамблеи НАТО относительно ситуации в Украине, также представленном на заседании в Лондоне.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" подробно описал новую дорожную карту по продвижению и имплементации European Plan for Ukraine (EPU – Европейского плана для Украины) в материале "План Маршалла" для Украины: есть ли шанс воскресить идею и получать по 5 млрд евро в год".

Также читайте интервью с автором "Плана Маршалла" для Украины.

Также напомним, что руководство НАТО посетит Украину:

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НАТО Украина Столтенберг

Источник: ТАСС

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