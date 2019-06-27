Волкер раскритиковал решение ПАСЕ о возвращении России

26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений

Курт Волкер. Фото: AFP

В среду, 26 июня, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер выразил сожаление по поводу решения ПАСЕ о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений.

"Жаль, что ПАСЕ забыла о своих принципах и правах человека …", — написал Волкер в своем Twitter.

Между тем, на сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы опубликовали распределение голосов депутатов от стран-членов в голосовании за возвращение полномочий делегации Российской Федерации в сессионном зале ассамблеи без применения каких-либо санкций.

В среду вечером Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

В ответ представители 7 государств-членов объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протестапротив безусловного возвращения россиян.

Между тем, председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что результаты голосования участников ПАСЕ, которая в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации, является шагом к признанию Крыма российским.

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