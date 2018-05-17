Волкер: Украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией

Сегодня, 14:13

Спецпредставитель США по Украине рассказал, какие меры могут заставить Москву отказаться от нового наступления

Курс Волкер. Фото: Twitter
Курс Волкер. Фото: Twitter

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, назвав ранее условия своего визита в Донецк и Луганск, заявил, что украинцы не смогут вернуть себе оккупированные Россией территории. Об этом Волкер рассказал в интервью BBC, обнародованном в четверг, 17 мая.

"Конечно, украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией. Россия слишком сильна. Но цена следующего наступления для России уже возросла, и будет возрастать еще больше. И если это так, то те, кто сидит в Москве, должны поставить себе вопрос: "а что мы от этого получаем? Мы несем потери, смерти российских солдат, которые гибнут в Украине, и все это ради чего?", – рассказал Волкер в интервью.

Спецпредставитель США по Украине также выразил надежду на то, что Россия согласится на миротворческую миссию ООН на Донбассе – как на способ положить конец войне. Кроме того, Волкер уверен, что поставки летального оружия Украине поспособствуют установлению мира в регионе.

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"Если Украина не сможет удерживать свои позиции, это станет приглашением к новым наступлениям. А поставки такого оружия дадут России четко понять: вам не получить большего, не заплатив за это высокую цену", – объяснил Волкер.

Также спецпредставитель США по Украине отметил, что ценой нового наступления на Донбассе могут стать и очередные международные санкции.
Донбасс, миротворцы, санкции, госдеп, летальное оружие, Волкер

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