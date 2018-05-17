Волкер: Украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией
Спецпредставитель США по Украине рассказал, какие меры могут заставить Москву отказаться от нового наступления
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, назвав ранее условия своего визита в Донецк и Луганск, заявил, что украинцы не смогут вернуть себе оккупированные Россией территории. Об этом Волкер рассказал в интервью BBC, обнародованном в четверг, 17 мая.
"Конечно, украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией. Россия слишком сильна. Но цена следующего наступления для России уже возросла, и будет возрастать еще больше. И если это так, то те, кто сидит в Москве, должны поставить себе вопрос: "а что мы от этого получаем? Мы несем потери, смерти российских солдат, которые гибнут в Украине, и все это ради чего?", – рассказал Волкер в интервью.
Спецпредставитель США по Украине также выразил надежду на то, что Россия согласится на миротворческую миссию ООН на Донбассе – как на способ положить конец войне. Кроме того, Волкер уверен, что поставки летального оружия Украине поспособствуют установлению мира в регионе.
"Если Украина не сможет удерживать свои позиции, это станет приглашением к новым наступлениям. А поставки такого оружия дадут России четко понять: вам не получить большего, не заплатив за это высокую цену", – объяснил Волкер.
Также спецпредставитель США по Украине отметил, что ценой нового наступления на Донбассе могут стать и очередные международные санкции.
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