Волкер: Украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, назвав ранее условия своего визита в Донецк и Луганск, заявил, что украинцы не смогут вернуть себе оккупированные Россией территории. Об этом Волкер рассказал в интервью BBC, обнародованном в четверг, 17 мая.

"Конечно, украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией. Россия слишком сильна. Но цена следующего наступления для России уже возросла, и будет возрастать еще больше. И если это так, то те, кто сидит в Москве, должны поставить себе вопрос: "а что мы от этого получаем? Мы несем потери, смерти российских солдат, которые гибнут в Украине, и все это ради чего?", – рассказал Волкер в интервью.

Спецпредставитель США по Украине также выразил надежду на то, что Россия согласится на миротворческую миссию ООН на Донбассе – как на способ положить конец войне. Кроме того, Волкер уверен, что поставки летального оружия Украине поспособствуют установлению мира в регионе.

"Если Украина не сможет удерживать свои позиции, это станет приглашением к новым наступлениям. А поставки такого оружия дадут России четко понять: вам не получить большего, не заплатив за это высокую цену", – объяснил Волкер.

Также спецпредставитель США по Украине отметил, что ценой нового наступления на Донбассе могут стать и очередные международные санкции.