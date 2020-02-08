Волосы дыбом встали: Кравчук отреагировал на "собачий" скандал вокруг Брагара

Скандал со словами народного депутата из фракции "Слуга народа" Евгения Брагара, который советовал пенсионерке продать собаку ради оплаты коммунальных счетов, прокомментировал первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

По его словам, он был шокирован словами нардепа и сомневается в том, что подобные люди могут измениться. Кроме того, Кравчук выразил свою поддержку пенсионерке.

"Слушайте, я, когда услышал это, у меня волосы дыбом встали. Та бедная бабушка сказала: "Пусть продаст ум, но нечего ведь продавать". Может, череп пусть продаст? Нельзя так поступать с народом. Сколько уже слышим — кто-то кнопкодав, кто-то еще что-то. Что это пришло?" — сказал первый президент Украины.

Евгений Брагар прокомментировал скандал. https://t.me/pavlovskynews

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив сообщила, что пенсионерке не придется продавать собаку, как советовал нардеп Брагар, поскольку она может позволить себе оплатить коммуналку.

"Президент поручил правительству разобраться с конкретным вопросом... По информации, которую сегодня предоставило правительство, эта семья уже с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в размере чуть больше 3,5 тыс. грн, что в среднем позволяет этой семье платить не более чем 300-350 грн в месяц за коммунальные услуги", – сказала Ковалив.

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Как сообщали новости "Сегодня", народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгений Брагар, обсуждая материальные проблемы людей при оплате коммунальных услуг, сказал, что если у пенсионерки есть собака элитной породы, ее можно продать и расплатиться за коммунальные услуги. Это заявление вызвало бурю негодования среди украинцев. Позже народный депутат объяснил свои слова.

Позже стало известно, что Любовь Колючая живет в селе Аджамка в Кировоградской области, где нашли и самого пса, которого предлагали продать. Хозяйка Шарика резко ответила "слуге народа". Она также призналась, что при пенсии в размере 2 тысяч гривен она получает субсидию – около 1300 гривен. Но даже это не покрывает всех коммунальных расходов.

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