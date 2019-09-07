Возвращение пленных в Украину: реакция украинских политиков

/ Фото: strana.ua

В рамкахмасштабного обмена пленнымимежду Украиной и Россией в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с освобожденными украинцами. На возвращения пленных домой уже отреагировали известные политики страны.

Президент Украины Владимир Зеленский встретил освобожденных украинцев лично. А на своей странице в Facebook глава государства написал "Наши дома!".

Пятый президент Украины Петр Порошенко также отреагировал на возвращение пленников.

"Освобождение украинцев-пленников Кремля – ​​это большое и радостное событие не только для них самих и их семей, а для каждого украинца во всем мире. Поздравляю наших с возвращением домой! Этому искренне радуется вся Украина", – написал Порошенко в Facebook.

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что страшно подумать, что пришлось пережить украинцам в русском плену.

"Но теперь они дома со своими родными. Радуюсь возвращению и болею за скорейшее возобновление сил и здоровья наших Героев", - написал политик.

Реклама

Арсений Яценюк поздравил вернувшихся на родину украинцев со свободой и возвращением домой.

"Это – великий день радости для Украины. Но необходимо помнить сегодня и о тех, кто продолжает оставаться под оккупацией и заключением Москвы. Помните о наших воинах, которые на фронте защищают нас от врага", – написал политик в Facebook.

В тренде Реверанс Путина: почему президент России пошел на обмен пленными

Также на возвращение украинцев отреагировала народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"Украина своих не бросает! Так было, так есть и так будет. Поздравляем украинских моряков и пленников Кремля на свободе! Это счастливый день и событие, которого все мы ожидали", – написала она.

Геращенко отметила, что бесконечно восхищается мужеством и патриотизмом украинских пленников, которых не сломила тюрьма, и силой их семей, которые боролись за своих близких.

"Спасибо всем, причастным к освобождению. Президенту Зеленскому, его команде, чиновникам, дипломатам, СБУ, ГПУ, омбудсмену, всем переговорщикам. Особая благодарность и группе, которая была сформирована еще президентом Порошенко и представляла Украину на слушаниях морского трибунала в Гамбурге, потому что без этого решения в пользу Украины с требованием немедленного освобождения моряков и кораблей, не было бы сегодняшнего счастливого дня", – добавила она.

Также об освобождении украинцев написал глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

"Главное, что они дома. Правда, сегодня это главное. Мы годами много усилий прилагали. На всех площадках. Все остальное – потом", – написал дипломат в Facebook.

Напомним, новости "Сегодня" внимательно следят за происходящим, готовят новые спецвыпуски и прямые включения с места события. Смотрите спецвыпуски в 15:00, 17:00 и 21:00.

Все подробности обмена читайте в материале "Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео". Кроме того, смотрите на на сайте "Сегодня" онлайн-трансляцию обмена.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама