Возвращение украинских моряков: росСМИ обнародовали новые детали

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Переговоры России и Украины об обмене лиц, удерживаемых в обеих странах, дошли до финальной стадии, сейчас уточняются списки для обмена и в них включат моряков, которых задержали после инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, заявил "Коммерсанту" источник, близкий к переговорам.

По его сведениям, обмен состоится до конца августа и моряки "точно вернутся" в Украину. Он допустил, что кроме моряков Киеву могут передать и других удерживаемых лиц. Возможна ли передача Украине осужденного на 20 лет лишения свободы режиссера Олега Сенцова, он не знает.

Информацию о том, что процесс обмена запущен, изданию подтвердил украинский дипломат. Источник в офисе президента Украины сказал, что принципиальная договоренность об освобождении моряков была достигнута в ходе телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным 11 июля.

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"Коммерсантъ", не называя источника информации, добавил, что в обмен на моряков России могут выдать главного редактора "РИА Новости—Украина" Кирилла Вышинского, которого на Украине обвиняют в госизмене.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого СМИ называют приближенным к помощнику президента РФ Владиславу Суркову также анонсировала обмен удерживаемыми лицами.

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СМИ также сообщали, что пятеро граждан Украины, незаконно осужденных в РФ и доставленных в московский следственный изолятор (СИЗО) "Лефортово", могут быть выданы на родину для отбывания наказания. Об этом сообщил осведомленный источник.

Речь идет о Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко.

Напомним, что участники состоявшейся 12 июля в Париже встречи в "нормандской формате" на уровне советников лидеров стран договорились о обмене пленными.

Ранее, украинский и российский омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова обсудили в Киеве механизм возвращения украинцев, удерживаемых в оккупированном Крыму и России, и россиян, которые отбывают наказание в Украине.

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