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Украина и Россия могут обменяться заключенными: детали переговоров

15 июля, 14:48

Денисова и Москалькова договорились обменяться списками заключенных граждан

Москалькова и Денисова (справа). Скриншот
Москалькова и Денисова (справа). Скриншот.

Украинский и российский омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова обсудили в Киеве механизм возвращения граждан Украины, удерживаемых в оккупированном Крыму и России.

Об этом Денисова заявила на пресс-конференции, которую она провела вместе с Москальковой после переговоров.

"Мы обсудили механизм возвращения граждан Украины, которые находятся на территории России и в Крыму, и механизм возвращения граждан Российской Федерации, которые содержаться в местах заключения на территории Украины", – сказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Также, по ее словам, поднималась тема гуманитарной помощи украинцам и россиянам, оказания им необходимой медицинской помощи и решения других гуманитарных вопросов.

Москалькова выразила надежду на то, что переговоры продолжатся 16 июля, но уже в Москве, где две стороны намерены обменяться списками граждан, содержащихся в местах лишения свободы.

"Мы проведем верификацию этих граждан", – сказала Денисова, подтвердив намерение обмена спискам заключенных.

Напомним, ранее Украина и Россия договорились создать рабочую группу по освобождению удерживаемых в пенитенциарных учреждений.

Как мы уже писали, ранее Москалькова посещала Киев в марте, когда состоялся суд над этапированным из Херсона главным редактором "РИА Новости-Украина" Кириллом Вышинским.


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Тег Россия, переговоры, Украина, Денисова, политзаключенные, обмен пленными , Москалькова

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Источник:

УНИАН

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