Не покупайте "лекарства" от коронавируса: Минздрав и Супрун объяснили почему

В сети появляются рекламные объявления, в которых предлагается приобрести якобы средства для лечения и профилактики коронавируса

В то время как в США начали тестировать вакцину от коронавируса на добровольцах Министерство здравоохранения Украины предостерегает от мошенников, которые продают псевдолекарства от коронавируса. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ведомства.

"В сети появляются рекламные объявления, в которых предлагается приобрести якобы средства для лечения и профилактики коронавируса COVID-19. Минздрав Украины призывает украинцев не доверять этой информации и не покупать сомнительные препараты", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в случае подтверждения наличия коронавируса лабораторными исследованиями пациенту в изоляции предоставляется симптоматическое лечение.

Реклама

"Сейчас в мире не существует специальных лекарств от COVID-19. Будьте бдительны, не занимайтесь самолечением и при первых симптомах ОРВИ позвоните семейному врачу. Врачи имеют четкий алгоритм действий на все случаи", – отметили в Минздраве.

В тренде В Украину возвращается потепление: синоптик порадовала прогнозом

Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун, в свою очередь, отметила, что сейчас не существует никакой профилактики против вируса кроме тщательного и частого мытья рук, гигиены кашля и чихания, практики не касаться носа, рта и глаз грязными руками и избежания скопления людей.

"В информационном пространстве сейчас есть очень много примеров "bad science". Когда в медиа или от лидеров мнений появляются какие-то утверждения от "ведущих ученых" о действенности того или иного препарата, которые не подтверждены никакими научными данными или исследованиями. Поэтому будьте внимательны! Проверяйте источники и информацию на официальных ресурсах", – написала она у себя в Facebook.

Лабораторно подтверждено пять случаев COVID-19 по состоянию на 16 марта (9:00). По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено пять положительных результатов на COVID-19: Черновицкая область – четыре и Житомирская область – один", – говорится в сообщении.

Отметим, по состоянию на 16 марта (9:00) в Украине лабораторно подтверждено пять случаев заражения COVID-19: Черновицкая область – четыре и Житомирская область – один.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама