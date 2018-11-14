Встреча Порошенко с архиереями УПЦ МП: Российский сценарий был сорван

После встречи президента Петра Порошенко со сторонниками автокефалии из Украинской православной церкви Московского патриархата стало известно о давлении Москвы на церковников, но в итоге российский сценарий был сорван. Об этом рассказал по итогам переговоров пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Российский сценарий вчера был сорван. Петр Порошенко сообщил иерархам о своих переговорах со Вселенским патриархом Варфоломеем, о соглашении между Украиной и Константинопольским патриархатом, и о готовности Вселенского престола способствовать проведению объединительного Собора. Владыки рассказали президенту о беспрецедентном давлении Москвы, оказываемое на тех епископов УПЦ (МП), которые готовы присоединиться к созданию единой церкви", – написал он в Facebook.

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По словам Цеголко, Порошенко заверил священнослужителей Московского патриархата, что государство защитит их право и право мирян на свободный выборы церковной юрисдикции.

"Вселенский патриарх со своей стороны гарантирует полную каноническую защиту сторонникам автокефалии в Украине", – заверил Порошенко.

Напомним, вчера Порошенко провел встречу с частью иерархов УПЦ МП. На встречу прибыли представители того крыла УПЦ МП, в котором как раз одобрительно относятся к идее Украинской автокефальной православной церкви, планируют совместно идти на объединительный собор и творить совместно эту церковь. Советник президента и директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко отметил, что появилось ощущение, что "кто-то не хотел этой встречи".

Накануне Собор епископов УПЦ МП поставил условие перед президентом, что они готовы с ним встретиться только на церковной территории, то есть в Киево-Печерской лавре. Однако Порошенко пригласил УПЦ МП к диалогу и заявил, что ультиматумы не сорвут создание поместной церкви.

Как известно, вчера в УПЦ МП заявили, что не будут присоединяться к единой церкви в Украине, а также разорвали отношения с Константинополем. Они не поддерживают предоставление Украине автокефалии Вселенским патриархатом.