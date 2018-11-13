Порошенко пригласил УПЦ МП к диалогу: Ультиматумы не сорвут создание поместной церкви

Сегодня, 19:42

У Порошенко отметили бессмысленность усилий по срыву создания Украинской поместной православной церкви

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент Петр Порошенко готов к диалогу с владыками Украинской православной церкви Московского патриархата, заявил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

По его словам, после согласования даты и места Собора "большая часть архиереев УПЦ МП начала искать объяснения, чтобы не прийти на встречу: мол, место не подходит". Но, несмотря на это двери "Украинского дома", где была назначена встреча с архиереями УПЦ МП для них остаются открытыми.

"Ни язык ультимативных требований, ни проведение заседания Синода по сценарию, вероятно, направленному из Москвы, неспособны сорвать процесс создания Украинской поместной православной церкви", – говорится в заявлении, обнародованном на странице Цеголко в Facebook.

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В президентском заявлении подчеркивается, что процесс объединения православных церквей в Украине поддерживает абсолютное большинство граждан страны, поэтому "идти против воли собственного народа – это очевидно путь в никуда".

По словам Цеголко, на встрече Порошенко хочет рассказать о переговорах со Вселенским патриархом, о соглашении между Украиной и Константинополем и о готовности Вселенского престола способствовать проведению объединительного Собора.

Напомним, что у предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия заявили о согласовании встречи с Порошенко.

Также мы писали, что 13 ноября на Соборе УПЦ МП объявили о том, что она не намерена присоединяться к единой Украинской поместной православной церкви после завершения процесса предоставления автокефалии.

Кроме того, УПЦ МП заявила о разрыве отношений с Константинополем из-за предоставления Украине автокефалии.
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