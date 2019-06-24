Встреча Зеленского с Путиным: названа возможная дата

Зеленский может встретиться с главой РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии

Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с главой РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии.

Как сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, Зеленский планирует посетить саммит, который запланирован на 28-29 июня в городе Осака.

"Будут встречи в японском городе Осака, с Путиным", – заявил Климкин в интервью "5 каналу"

При этом Климкин анонсировал новую волну давления на Россию на международной арене. "Произойдет это, если Кремль до вторника не представит Международному трибуналу ООН по морскому праву отчет об освобождении военнопленных украинских моряков", - добавил он.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил, что в графике главы РФ на саммите G20 нет встречи с Зеленским, однако категорически такую вероятность он не стал отрицать.

Напомним, ранее эксперт Олег Стариков рассказал в комментарии сайту "Сегодня", какой именно должна быть первая встреча между Путиным и Зеленским.

В свою очередь российский президент Владимир Путин рассказал, что думает о Зеленском.

Также Зеленский рассказывал, какие вопросы поднимет при встрече с Путиным. Украинский президент планирует четко обозначить позицию по Крыму и Донбассу.

Смотрите также видео, в котором Путин рассказывает о санкциях против России и потерях на десятки миллиардов:

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