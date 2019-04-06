Встретимся осенью: экс-кандидаты в президенты ушли на парламентские выборы

Какой будет конфигурация политических сил на выборах в Верховную Раду, показал первый тур выборов президента

Facebook Верховной Рады. Фото: Facebook

Встретимся осенью: экс-кандидаты в президенты ушли на парламентские выборы Виталий Рябошапка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/94c/dc5/5c594cdc58749.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/94c/dc5/5c594cdc58749.jpg 2019-04-06T07:51:00+03:00 Политика Какой будет конфигурация политических сил на выборах в Верховную Раду, показал первый тур выборов президента

Выборы президента Украины, первый тур которых состоялся 31 марта, а второй пройдет 21 апреля, – лишь начальные этапа переформатирования власти, ожидаемого по итогам 2019 года. Практически все эксперты считают, что "третьим туром" президентских выборов станут выборы парламентские.

По сути, так оно и есть. И этот тезис доказали многие политические силы, делегировавшие своих представителей для участия в президентских выборах. Имея небольшие шансы не то что на победу, но даже на выход во второй тур, политики и их спонсоры, тем не менее, серьезно вложили силы и ресурсы в кампанию. Зачем? Ответ очевиден: президентские выборы изначально рассматривались как предварительный этап выборов в Верховную Раду.

"Значительная часть тех, кто принимал участие в выборах – я имею в виду настоящих политиков, а не технических кандидатов, – изначально были настроены на участие в парламентских выборах. И рассматривали президентские выборы исключительно с точки зрения предварительного тура парламентских", – отметила в комментарии сайту "Сегодня" политолог Олеся Яхно.

Повысить узнаваемость, максимально мобилизовать имеющийся базовый электорат с тем, чтобы к осени его сохранить и преумножить, – ключевые задачи, которые ставили перед собой политики. Безусловно, осенью мы увидим несколько видоизмененную, по сравнению с текущей, конфигурацию политического ландшафта. Хотя бы потому, что некоторые политические силы и весомые игроки, чье участие в парламентских выборах не подвергается сомнению, воздержались от борьбы за президентское кресло.

Тем не менее уже сегодня, по результатам первого тура президентских выборов, можно пытаться прогнозировать, как политсилы пойдут не парламентские выборы, какие электоральные ниши постараются занять и даже насколько им это удастся.

Когда победа обещает поражение

По мнению экспертов, в нынешнем году, вполне вероятно, повторится ситуация 2014-го. Когда политическая сила победителя президентской гонки – кто бы им ни стал, Порошенко или Зеленский, – не сможет выйти победителем в гонке парламентской. В 2014-м, напомним, несмотря на то, что Петр Порошенко выиграл выборы уже в первом туре, осенью "Блок Петра Порошенко" уступил по количеству голосов "Народному фронту", возглавляемому Арсением Яценюком. Отрыв был небольшим, тем не менее, именно НФ, согласно Конституции, получил право выдвинуть кандидатуру в премьер-министры страны.

"Скорей всего, политик, который выиграет президентские выборы, проиграет парламентские, – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко. – Очевидно, что сейчас к Зеленскому очень завышенные ожидания. Но у него отсутствует опыт, и, если он станет президентом, удержать рейтинг до осени ему будет очень тяжело – определенное падение неизбежно. А если президентские выборы выиграет Порошенко, то недовольные никуда не денутся, как и критическое отношение к президенту. И это скажется на рейтингах БПП", – сказал эксперт.

Впрочем, проигрыш осенью политсилы победителя президентских выборов – не аксиома. Очень много, к примеру, зависит от того, насколько эффективно Порошенко сможет обновить свою команду (спрос на новые лица сегодня очевиден). И от того, кто вообще войдет в список "Слуги народа": как показывает практика, пара одиозных лиц в избирательном списке могут существенно испортить даже самую большую бочку меда.

"Сейчас как Зеленский, так и его команда – "темная лошадка". Но осенью уже будет понятно, что собой представляет кандидат, на кого он делает ставку, какие люди окружают и пойдут под его знаменами в парламент. Избиратели будут плясать на парламентских выборах от этого", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Вадим Карасев.

Еще одним моментом, способным существенно повлиять на расклад, является то, пойдет ли нынешний "Блок Петра Порошенко" на выборы как одна команда, либо же несколькими колоннами.

"Многое зависит от того, выиграет Порошенко выборы или нет. Если выиграет, то, конечно, и Гройсман, и Кличко останутся в БПП, Гройсман, очевидно, возглавит список. Если нет – политическую силу ожидают различные процессы, БПП может пойти на выборы несколькими колоннами. В том числе одну из них возглавит сам Порошенко", – отметил Владимир Фесенко.

Юлия Тимошенко, едва не ворвавшаяся во второй тур, и Олег Ляшко, показавший весьма солидный результат, также обязательно пойдут на парламентские выборы.

Юлия Владимировна уже дала старт своей парламентской гонке. Впрочем, как полагают эксперты, скорей всего, реально кампанию Тимошенко начнет все же позже.

"Ее ошибкой на президентских выборах было то, что она начала кампанию слишком рано и преждевременно вышла на пики поддержки. Сейчас важно не повторить эту ошибку. Сделать паузу. Рассмотреть реакцию общества на итоги президентских выборов, как будут меняться политические конфигурации, общественное мнение, настроения. Важно провести ревизию: кто хорошо сработал, кто плохо, определиться со списком, найти ресурсы. Думаю, чисто технологически Тимошенко как раз рано начинать кампанию сейчас. Оптимальные сроки начала кампании – вторая половина июля – начало августа", – отмечает Владимир Фесенко.

"Правый" сектор разбит

Данный спектр электората в первом туре президентских выборов оказался разорван сильными политическими игроками. В первую очередь, конечно же, президентом, который в ходе кампании очень сильно – практически полностью – зашел в правую нишу. Но не только. Анатолий Гриценко, Игорь Смешко, камня на камне не оставили от консолидированного рейтинга Руслана Кошулинского. Накануне осенних выборов перед правыми силами будет стоять дилемма: по-прежнему идти единым фронтом и попытаться проскочить в парламент либо же распорошить силы.

Стоит отметить, что осенью конкуренция в этой довольно узкой нише будет еще больше: очевидно, что "Народный фронт", не принимавший участия в президентских выборах, и "Национальный корпус" Андрея Билецкого еще больше усложнят ситуацию в и так непростом политическом сегменте. С другой стороны, очевидно, что на осенних выборах идеологическая повестка БПП будет шире, чем она была у Петра Порошенко. Это позволит политсиле заручиться поддержкой широкого спектра избирателей. Но в то же время отвернет часть национал-патриотов, которые посчитают обновленную повестку менее радикальной, нежели у других представителей правого сектора украинской политики.

В любом случае, как пойдут на выборы правые, удастся ли им консолидировать электорат, чуть подвинуть политических "мастодонтов" и прорваться в парламент – будет одной из наибольших интриг осенних выборов.

Будет интрига

И, конечно же, интригу будут представлять новые лица, например, Игорь Смешко. Ворвавшись в список тяжеловесов украинской политики, он подтвердил спрос на новые лица в украинской политике (хотя назвать его полностью новым, в отличие от того же Зеленского, нельзя). Но нынешний успех – отнюдь не гарантия успеха осенью. Чтобы преобразовать рейтинг во вполне осязаемые депутатские мандаты, Смешко необходимо успеть сделать очень много. Выстроить партийные структуры на местах. Найти спонсоров. Сформировать список, стараясь, по возможности, избегать включения в него лиц, вызывающих идиосинкразию у его базового избирателя.

Наконец, еще одну интригу выборов могут сформировать "еврооптимисты" и "демократическая оппозиция".

"Демократическая оппозиция либо останется разобщенной и будет вынуждена искать себя в списках наиболее близких политсил, либо, с высокой вероятностью, будет попытка создания нового объединения. Тогда возникает вопрос, кто его возглавит. Потому что здесь в качестве фронтмена может появиться кандидатура Вакарчука", – отмечает Владимир Фесенко.

Таким образом, в любом случае, к осенним выборам избиратели будут иметь политсилы на любой вкус и выбор, любых политических спектров и оттенков. Скучать нам явно не придется.

Тем времен победители первого тура, Петр Порошенко и Владимир Зеленский в пятницу, 5 апреля сдали анализы на алкоголь и наркотики. Подробности – в видеосюжете.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.