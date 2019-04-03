Как победить во втором туре выборов президента: рецепт для кандидата

Для победы на президентских выборах и Зеленский, и Порошенко должны не только удержать свой электорат, но и привлечь избирателей, голосовавших в первом туре за других кандидатов

Фото: AFP

Как победить во втором туре выборов президента: рецепт для кандидата Виталий Рябошапка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/384/0ca/5ca3840cafc96.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/384/0ca/5ca3840cafc96.jpg 2019-04-03T12:03:00+03:00 Аналитика Для победы на президентских выборах и Зеленский, и Порошенко должны не только удержать свой электорат, но и привлечь избирателей, голосовавших в первом туре за других кандидатов

Голосование в первом туре подвело жирную черту под одним из этапов выборов президента Украины. Но впереди остался еще один, пожалуй, наиболее важный этап: агитация перед вторым туром и, собственно, голосование.

Несмотря на значительную разницу в голосах, полученных кандидатами, ни почивать на лаврах, ни вешать нос нельзя. Потому что все может измениться. Нельзя сказать, что Петр Порошенко и Владимир Зеленский – кандидаты, вышедшие во второй тур выборов, – должны будут начинать кампании с чистого листа. Но все же второй тур как по сути, так и по форме всегда сильно отличается от первого. И очень важно, чтобы штабы кандидатов сумели в короткий срок извлечь уроки из ошибок, найти слова для очень, очень большого числа избирателей, поддержавших 31 марта других кандидатов или не пришедших на выборы. Чтобы переломить ситуацию в свою пользу, либо же закрепить успех.

Сайт "Сегодня" уже писал, насколько важен для кандидатов такой показатель, как явка на выборы сторонников. Но чтобы обеспечить явку, да еще и привлечь на свою сторону граждан, отдавших голоса в первом туре за других кандидатов, победителям нужно задействовать все доступные механизмы и способы агитации, убеждения и даже запугивания. Не в прямом, конечно, смысле – запугивания печальной перспективой, ожидающей народ и страну в случае, если победит оппонент. И будьте уверены, все эти приемы, имевшие место и в период агитации до первого тура, мы еще раз испытаем на себе.

Мы поинтересовались у политологов, какие выводы должны сделать и, возможно, сделают кандидаты во второй тур, и что им нужно делать, чтобы победить на этих выборах. Отметим, что "рецепты" получились разные и на любой вкус. Штабам кандидатов, вышедших во второй тур, есть над чем подумать.

Нужна ли поддержка других кандидатов?

Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" глава Комитета избирателей Украины, политолог Алексей Кошель, и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский должны озвучить новые мысли, продемонстрировать обновление команд, что важно как для Зеленского, так и для Порошенко.

"У того же Зеленского команды как таковой попросту не существует. Есть только догадки о том, кто из политиков может в нее входить. Ну, а для Порошенко важно было бы показать новые лица в своей команде и сделать на этом определенный акцент, потому что первый тур показал запрос со стороны общества на новые лица. И здесь могут быть попытки привлечь на свою сторону кандидатов, показавших хороший результат в первом туре", – отметил Алексей Кошель.

При этом, по его словам, важно, чтобы такие кандидаты не просто выразили свою поддержку, но и активно агитировали за политика, которого они поддержат во втором туре.

"Вот, к примеру, мы увидели, как Садовой, поддержав Гриценко, сказал, что он придет с семьей проголосовать 31 марта. Но на самом деле мы должны были увидеть другое: туры Садового, его активную агитацию за Гриценко – не менее активную, чем самого Гриценко. Тогда бы это дало лучший результат", – сказал Алексей Кошель.

В свою очередь, политолог Владимир Фесенко считает, что поддержка лидеров выборов рейтинговыми кандидатами, не прошедшими во второй тур, проблематична и даже невозможна по ряду причин.

"Рейтинговые кандидаты уже думают о парламентских выборах. В свое время был классный ход у Кучмы с Марчуком (на выборах 1999 года Леонид Кучма перед вторым туром назначил Евгения Марчука, занявшего в перовом туре пятое место с 8,13% голосов, секретарем СНБО, – авт). Теоретически Порошенко мог бы повторить этот ход со Смешко, но захочет ли этого сам Смешко? Или ему лучше думать о парламентских выборах? Это вопрос", – сказал эксперт.

Не менее сложная дилемма в этом плане стоит перед Владимиром Зеленским, штаб которого уже объявил, что кандидат не будет объединяться с политиками, не вышедшими во второй тур. По словам Владимира Фесенко, для Зеленского важны голоса оппозиционного электората Тимошенко, Гриценко и т.д. Но объединение с ними электорат Зеленского может не понять.

"Потому что это разрушение образа. Не может новый политик договариваться со старым. Но, с другой стороны, голоса Тимошенко и Гриценко для него очень важны. Потому задача – их получить, не декларируя публично союзы", – сказал Владимир Фесенко.

Политолог Олеся Яхно отмечает, что поддержка Зеленского отдельными кандидатами, вышедшими во второй тур, уже начинает играть "в минус" для самого Зеленского.

"Для него есть определенные угрозы в том, что сейчас его частично начали поддерживать политики, которые в первом туре работали в парадигме критики власти, считая, что это сработает. Это не сработало, но сейчас они подключаются уже как агитаторы Зеленского, продолжая критиковать власть. Я считаю, что эти "прицепы" ему не в плюс сыграют. Потому что в первом туре он избегал критики как таковой, и это дало результат. Сейчас критика оппонента, исходящая от его новых "сторонников", опасна для самого Зеленского", – сказала Олеся Яхно.

Кому нужнее дебаты

Что касается ключевых задач, которые должны решить кандидаты для победы, то здесь они, по мнению Владимира Фесенко, кардинально противоположенные.

"Что касается Зеленского, то тут все просто. Тут задача превратить второй тур в референдум против Порошенко. Ему важно, чтобы не мешали, чтобы большинство оппозиционно настроенных избирателей пришли и проголосовали – в первую очередь не столько за Зеленского, сколько против Порошенко. Второй важный момент – ему нужно определиться, идти ли на дебаты. Если не идти, то это надо подать соответствующим образом. Если идти, то нужно серьезно подготовиться", – сказал политолог.

Что касается Петра Порошенко, то у него задача сложнее. По мнению политолога, первая ключевая задача штаба действующего президента – вывести Зеленского в публичную плоскость.

"Нужно выводить Зеленского на дебаты. Чтобы показать силу Порошенко и слабость Зеленского. Они попытаются это сделать. Другое дело – как это получится", – отметил Владимир Фесенко.

Вторая важная задача, по мнению политолога, – максимально раскрыть Зеленского.

"Важно максимально, любыми способами показать, что он ничем не лучше других политиков. Ну и, конечно, игра на контрасте. Всем будут стараться объяснить, что такой слабый президент, как Зеленский, – катастрофа", – отметил Владимир Фесенко.

Наконец, важной для президентского штаба задачей будет "сбить" явку сторонников Зеленского и просто оппозиционно настроенного электората.

"Последних нужно постараться убедить, что Зеленский недостоин быть президентом, что не надо идти и поддерживать его. Молодежь – всячески отвлечь от выборов, устроить бесплатные концерты и т.д. В общем, постараться воплотить в жизнь лозунг "развлекайтесь, но не голосуйте", – сказал Владимир Фесенко.

Политолог Вадим Карасев уверен, что для достижения успеха Владимир Зеленский должен минимизировать свои публичные выступления.

"Зеленскому, по-моему, не надо вообще ничего делать. Не надо делать каких-то новых шагов, иначе он может проколоться. Нужно воздержаться от дебатов, от каких-то резких заявлений. Он – черный ящик, и в этом смысле он попадает в резонанс, в ожидания многих. Но если он, к примеру, начнет озвучивать своих кандидатов на должности и назовет фигуры, вызывающие вопросы, он может потерять. Ему надо явку удержать, удержать своих сторонников. Потому что многие из избирателей, проголосовавшие за других кандидатов, не пойдут за него голосовать", – отметил Вадим Карасев.

Что касается главной задачи Петра Порошенко, то, по мнению политолога, он должен спровоцировать Зеленского на публичность.

"Штабу Порошенко нужно заставить этот "черный ящик", которым сейчас является Зеленский, приоткрыться, показать, что там внутри", – отметил в комментарии "Сегодня" Вадим Карасев.

По мнению политолога Олеси Яхно, Владимиру Зеленскому не удастся сохранить тактику первого тура, когда он воздерживался от общения с прессой.

"Если избирателей Зеленского устраивала его непубличность, это играло ему в плюс, то для расширения электората ему нужно будет выходить в публичное пространство и давать ответы на многие вопросы. Но при этом, чем больше Зеленский будет выходить в публичную плоскость, тем больше есть риск, что он будет терять образ альтернативы всем остальным политикам, способной что-то сделать. Отказ от дебатов будет расцениваться как слабость. Мне кажется, во втором туре избиратели захотят какой-то конкретики. Если просто будут демонстрировать сериал, это уже не сработает", – отмечает Олеся Яхно.

Расширить повестку и привлечь колеблющихся

По общему мнению политологов, сейчас штабам кандидатов также важно изменить свою риторику, подкорректировать свои избирательные стратегии. Задача – зайти на электоральное поле оппонентов и привлечь тех избирателей, которые в первом туре поддержали кандидатов, не вышедших во второй.

"Думаю, со стороны кандидатов это будет тактика острожных шагов. Потому что тот же Зеленский понимает, что если он, к примеру, выскажется против закона о языке, то он, возможно, закрепит свой электорат на юге и востоке, но потеряет на западе. И так далее по многим вопросам", – рассказал сайту "Сегодня" Алексей Кошель.

По мнению Вадима Карасева, штабу Петра Порошенко нужно поработать над тем, чтобы немного снизить градус напряжения в обществе, что позволит привлечь на сторону действующего президента электорат других кандидатов.

"Порошенко надо все-таки как-то успокоить общество. У него была очень агрессивная мобилизационная кампания, и сегодня нужно немного "убавить температуру". Это позволит не отпугнуть, а привлечь электорат, который пока не знает, за кого он будет голосовать. Нужна позитивная повестка", – сказал Вадим Карасев.

По мнению политолога, президенту необходимо озвучить точечные целевые месседжи.

"Например команда Обамы в свое время разделила избирателей на 22 группы и каждой направила актуальный месседж. Порошенко нужно действовать сейчас точно так же", – сказал Вадим Карасев.

По мнению Олеси Яхно, президенту важно, не отказываясь от повестки, которая была задекларирована им к первому туру, максимально ее расширить.

"Порошенко важно не отказываться от повестки, потому что эта повестка поддерживается большинством граждан. В том числе проголосовавших в первому туре за других кандидатов. В то же время ее нужно максимально расширить. Это преимущественно касается внутренних процессов: экономики, борьбы с коррупцией. Нужны более четкие акцентированные формулировки по этим направлениям", – отметила политолог.

Ручки с исчезающими чернилами и другие неординарные события на выборах – смотрите эксклюзивные кадры "Сегодня" в нашем видеосюжете

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Как победить во втором туре выборов президента: рецепт для кандидата". Другие Аналитика смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.