Встретятся или нет – почему Зеленскому выгодны дебаты 19 апреля на стадионе

Эксперт рассказала при каком условии дебаты между кандидатами могут состоятся

Фото: Сегодня

Дебаты между действующим главой государства Петром Порошенко и кандидатом на пост президента Украины Владимиром Зеленским могут состоятся под влиянием общественного мнения.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала политолог Олеся Яхно-Белковская.

"Если общество окажет давление, то есть шанс, что Зеленский придет на дебаты", – говорит эксперт по политическим вопросам.

В то же время, говорит она, нужно понимать, что Зеленский не заинтересован в личной встрече с Порошенко. Поэтому он настаивает на встрече с оппонентом в следующую пятницу, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский".

"Зеленский хочет встречаться на стадионе 19 апреля, понимая, что Петр Порошенко не сможет там быть, поскольку он будет на канале", – продолжает политолог.

При этом, если Порошенко не будет на НСК "Олимпийский", "дебаты" на стадионе превратятся в шоу.

"Штаб Зеленского хочет сделать презентацию с картинками, с клипами, с какими-то роликами", – добавляет эксперт.

А вот Порошенко, скорее всего, появится на стадионе в ближайшее воскресенье, 14 апреля. Где также будет выступать в одиночку.

"Я думаю, Порошенко появится на стадионе, потому что он это подтвердил", – подытожила политолог.

Напомним, по окончании голосования на выборах президента Украины и после обнародования результатов экзит-полов поздно вечером 31 марта, действующий глава государства Петр Порошенко выступил за проведение дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

Владимир Зеленский принял вызов и поставил свои условия.Требованием шоумена была встреча на арене НСК "Олимпийский".

Все подробности о проведении дебатов между кандидатами в президенты Украины читайте в сборном материале сайта "Сегодня".

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.