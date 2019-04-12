Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,22
УКР
Главная Больше  Новости политики

Встретятся или нет – почему Зеленскому выгодны дебаты 19 апреля на стадионе

Сегодня, 15:45

Эксперт рассказала при каком условии дебаты между кандидатами могут состоятся

Фото: Сегодня

Дебаты между действующим главой государства Петром Порошенко и кандидатом на пост президента Украины Владимиром Зеленским могут состоятся под влиянием общественного мнения.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала политолог Олеся Яхно-Белковская.

"Если общество окажет давление, то есть шанс, что Зеленский придет на дебаты", – говорит эксперт по политическим вопросам.

В то же время, говорит она, нужно понимать, что Зеленский не заинтересован в личной встрече с Порошенко. Поэтому он настаивает на встрече с оппонентом в следующую пятницу, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский".

"Зеленский хочет встречаться на стадионе 19 апреля, понимая, что Петр Порошенко не сможет там быть, поскольку он будет на канале", – продолжает политолог.

При этом, если Порошенко не будет на НСК "Олимпийский", "дебаты" на стадионе превратятся в шоу.

"Штаб Зеленского хочет сделать презентацию с картинками, с клипами, с какими-то роликами", – добавляет эксперт.

А вот Порошенко, скорее всего, появится на стадионе в ближайшее воскресенье, 14 апреля. Где также будет выступать в одиночку.

"Я думаю, Порошенко появится на стадионе, потому что он это подтвердил", – подытожила политолог.

Напомним, по окончании голосования на выборах президента Украины и после обнародования результатов экзит-полов поздно вечером 31 марта, действующий глава государства Петр Порошенко выступил за проведение дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

Владимир Зеленский принял вызов и поставил свои условия.Требованием шоумена была встреча на арене НСК "Олимпийский".

Все подробности о проведении дебатов между кандидатами в президенты Украины читайте в сборном материале сайта "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Порошенко, дебаты, Зеленский, нск олимпийский, выборы 2019, Яхно-Белковская

Вы сейчас просматриваете новость " Встретятся или нет – почему Зеленскому выгодны дебаты 19 апреля на стадионе". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео

Сегодня, 14:49

Кандидаты согласились на очную встречу на НСК "Олимпийский" и сейчас решаются технические моменты

"Будет очень много полиции": в МВД рассказали о возможных дебатах на "Олимпийском"

Сегодня, 10:17

Граждан призвали не брать с собой на стадион оружие

Загрузка...

Дебатировать будем или как? Все о президентских дебатах

Вчера, 07:51

Кандидаты основательно подогрели интерес к предвыборным дебатам. Но может случиться, что встреча лицом к лицу так и не состоится

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

Вчера, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Стартовал набор первоклашек: какие документы нужны для того, чтобы ребенка зачислили в школу

Вчера, 07:19

Примут по прописке, договору аренды или справке переселенца

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

Вчера, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу

На месте старых хрущевок в Киеве хотят построить жилые высотки