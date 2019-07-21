Выборы в Раду: голосование стартовало за рубежом
Выборы начались на зарубежном избирательном участке в Австралии
В ночь с субботы на воскресенье, 21 июля, голосование на внеочередных украинских парламентских выборах стартовало за рубежом.
Фото: facebook.com/Посольство-України-в-Австралії
В 01:00 по киевскому времени началось голосование на зарубежном избирательном участке в Австралии.
Завершится голосование за рубежом на участке в Сан-Франциско в 6:00 по киевскому времени 22 июля.
Фото: facebook.com/Посольство-України-в-Австралії
Голосование на зарубежных участках, как и в Украине, проводится с 8:00 до 20:00 по местному времени страны.
Между тем, в Украине накануне внеочередных выборов в Верховную Раду по всей стране заступили на дежурство специальные подразделения Национальной полиции и Национальной гвардии, а также Единая система авиационной безопасности МВД.
20 июля, в Украине день тишины перед выборами ВР. Согласно украинскому законодательству, любая агитация 20 июля запрещена, в частности, запрещается распространять агитационные материалы, публично призывать голосовать за или не голосовать за кандидатов и публично оценивать их деятельность.
Кроме этого, следователи Национальной полиции вызвали на допрос 97 кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах по фактам использования ими брендов других политических сил.
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