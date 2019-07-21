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Выборы в Раду: голосование стартовало за рубежом

21 июля, 01:45

Выборы начались на зарубежном избирательном участке в Австралии

facebook.com/Посольство-України-в-Австралії
facebook.com/Посольство-України-в-Австралії.

В ночь с субботы на воскресенье, 21 июля, голосование на внеочередных украинских парламентских выборах стартовало за рубежом.

Фото: facebook.com/Посольство-України-в-Австралії

В 01:00 по киевскому времени началось голосование на зарубежном избирательном участке в Австралии.

Завершится голосование за рубежом на участке в Сан-Франциско в 6:00 по киевскому времени 22 июля.

Фото: facebook.com/Посольство-України-в-Австралії

Голосование на зарубежных участках, как и в Украине, проводится с 8:00 до 20:00 по местному времени страны.

Между тем, в Украине накануне внеочередных выборов в Верховную Раду по всей стране заступили на дежурство специальные подразделения Национальной полиции и Национальной гвардии, а также Единая система авиационной безопасности МВД.


20 июля, в Украине день тишины перед выборами ВР. Согласно украинскому законодательству, любая агитация 20 июля запрещена, в частности, запрещается распространять агитационные материалы, публично призывать голосовать за или не голосовать за кандидатов и публично оценивать их деятельность.

Кроме этого, следователи Национальной полиции вызвали на допрос 97 кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах по фактам использования ими брендов других политических сил.


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Тег выборы, Австралия, участок, голосование, парламентские выборы, выборы 2019

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Источник:

УНИАН

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