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Выборы в Украине, "развод" с Россией и весенний призыв: темы дня

Сегодня, 11:41

В Турции тоже прошли важные выборы, а Япония готовится к новой эре

Выборы в Украине, "развод" с Россией и весенний призыв: темы дня Политика В Турции тоже прошли важные выборы, а Япония готовится к новой эре

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Итоги первого тура выборов президента Украины. Продолжается работа над обработкой данных, однако первые результаты однозначны – во второй тур выборов проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко .

В понедельник, 1 апреля прекращает действие Договор о дружбе , сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Стартовал весенний призыв . С 1 апреля по 30 июня (а позже – с 1 октября по 31 декабря 2019 года) во всех областях Украины будет проходить набор на срочную военную службу.

Погода соответствует календарю – 1 апреля осадков не ожидается, в большинстве регионов будет солнечно и тепло, температура воздуха днем местами поднимется до +19.

В Турции подводят итоги своих важных выборов – местных. Главная оппозиционная партия Турции CHP побеждает партию власти (Партия справедливости и развития, которую возглавляет президент Эрдоган) на выборах мэра столицы, Анкары, и близка к победе в Стамбуле.

Правительство Японии объявит название эры правления нового императора, которым станет нынешний наследный принц Нарухито. Это должно дать время государственным структурам и частным компаниям спокойно внести изменения в компьютерные программы, напечатать новые календари, бланки и т. д.

Ранее сообщалось, что британская корпорация BBC извинилась перед Порошенко, а в Хортице объявлен карантин .

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Тег Япония, погода, Порошенко, Зеленский, император, призыв в армию, договор о дружбе, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019, темы дня

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