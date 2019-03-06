Эксперт объяснил, что стоит за требованием посла США об отстранении Холодницкого

Иногда тональность американских дипломатов выходит за рамки здравого смысла, говорит Евгений Магда

Мари Йованович / Facebook U.S. Embassy Kyiv Ukraine..

Эксперт объяснил, что стоит за требованием посла США об отстранении Холодницкого Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fe7/410/5c7fe7410b7e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fe7/410/5c7fe7410b7e3.jpg 2019-03-06T18:15:00+02:00 Политика Иногда тональность американских дипломатов выходит за рамки здравого смысла, говорит Евгений Магда

В заявлении посла США в Украине Мари Йованович по поводу замены руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого просматривается определенная субъективность.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда.

По его словам, подобный "холодок" – это не официальная позиция США по отношению к Украине.

"Думаю, что это, прежде всего, позиция самой г-жи Йованович. Хочу напомнить, что она на должности заместителя посла работала здесь во время скандала с "Кольчугами", за который перед Украиной никто так и не извинился. Поэтому я склонен думать, что тут имеется ее заметный личностный фактор в оценке ситуации. Я, конечно, понимаю, что она управляет мощным посольством, которое можно назвать внешнеполитическим стейкхолдером Украины. Но иногда тональность, на мой взгляд, выходит за рамки здравого смысла. Я понимаю, что мы многим обязаны США, но подобные призывы она должна как-то коррелировать с тем, что тот же г-н Холодницкий в свое время был среди фаворитов, и очень хорошо его принимали в посольстве. Здесь, как видите, прошла любовь и звучат совсем другие заявления", – говорит Магда.

Кроме того, подобные заявления не значат, что Украина лишается поддержки США или отношения между странами обострились.

"Меня больше беспокоила бы отмена визита кого-то из высокопоставленных представителей Украины в США или подобное заявление из уст г-на Помпео или хотя бы спикера Госдепартамента. К тому же, стоит помнить: США выгодно, чтобы Украина была раздражителем для России. И они, я думаю, будут и впредь поддерживать Украину. Я не могу сказать, что изменения в Украине не происходят. И сама г-жа Йованович отметила, что в течение пяти лет произошли значительные изменения. И сейчас все идет по принципу – делать еще. Это ее право требовать таких изменений, но тональность, в которой это звучит, она не всегда является допустимой, как по мне", – добавляет эксперт.

Напомним, посол США в Украине Мари Йованович заявила, что необходимо заменить руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

В свою очередь глава Антикоррупционной прокуратуры отказался комментировать заявление Йованович.

Кроме того, во время информационного марафона "Диалоги во времени" в Киеве американский дипломат сделала еще несколько громких заявлений. Так, например она призвала Верховную Раду снять депутатскую неприкосновенность.

Также, комментируя скандал в оборонной сфере, посол США призвала рассекретить госзаказы "Укроборонпрома". По ее словам, это должно помочь сделать сферу обороны более прозрачной и избавить от коррупции.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Эксперт объяснил, что стоит за требованием посла США об отстранении Холодницкого". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.