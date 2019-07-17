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Выстрел себе в ногу: дипломат объяснила, чем грозит России продление ареста украинских моряков

17 июля, 19:56

Давленое на агрессора будет нарастать, уверена Зеркаль

Фото: AFP

До тех пор, пока Кремль будет незаконно удерживать за решеткой 24 пленных украинских моряков, вопрос их освобождения будет оставаться главным для партнеров Украины во всех форматах диалога с Россией – от двусторонних встреч на высшем уровне до заявлений в Совбезе ООН.

Об этом замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль пишет на своей странице в Facebook.

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Она подчеркнула, что давление на Россию с требованием освободить моряков без дополнительных условий будет только расти.

"Забота о своих гражданах не позволяет нам просто ждать, пока этот вопрос станет совершенно токсичным для РФ и под грузом проблем, созданных для себя самой, РФ же выполнит приказ Трибунала", – выразила уверенность Зеркаль.

Украинский дипломат напомнила, что в течение недель, прошедших со времени оглашения приказа Трибунала, идет активная работа над тем, чтобы он все-таки был выполнен правовым образом.

"Сейчас мы уверены, что российская сторона знает, как это можно сделать. Продление ареста, к сожалению, не облегчает и без того сложную работу дипломатов", – заметила замглавы МИДа.

"Но Россия также должна осознавать, что каждое такое неправомерное действие, как сегодняшнее продление ареста, только усугубляет ситуацию. Поэтому давление будет только расти. Пока наши ребята не вернутся в Украину", – подчеркнула Зеркаль.

"Продление ареста для украинских моряков – очередной российский выстрел себе в ногу", – подчеркнула она.

Новости "Сегодня" сообщали, что Украина осудила и выразила решительный протест против решения московского суда продлить арест 24 военнопленных украинских моряков, о чем 17 июля, в день оглашения решения, заявили в украинском МИД.

Напомним, ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова выступила против содержания моряков под стражей, призвав изменить им меру пресечения.

Кроме того, на встрече со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой она обещала обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинских политзаключенных и военнопленных, которые удерживаются на территории страны и в аннексированном Крыму.


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Тег арест, освобождение, трибунал, Зеркаль, пленные моряки

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Сегодня

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