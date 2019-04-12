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Яценюк: Мы никогда не сойдем с пути, он – демократический, профессиональный и прозападный

Сегодня, 22:53

Он также подчеркнул, что "остается оптимистом" относительно будущего нашей страны


"Мы никогда не сойдем со своего пути. Должны убедить людей, что важны ценности и принципы – а не просто развлечение. И мы победим в этой борьбе", – сказал лидер партии "Народный фронт ", основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк, закрывая 12-й Киевский Форум 12 апреля.

Он отметил, что политический истеблишмент – и не только в Украине, но и во всем мире "оказался в совершенно другом мире, столкнулся с новыми вызовами, другими подходами к политике".

Мировому политикуму, подчеркнул лидер "Народного фронта", необходимо найти "пути, как достучаться до каждого жителя" – как в Украине, так и в США, Великобритании.

"История повторяется. И сейчас у нас есть силы избежать драмы, ведь мы практически на грани. По меньшей мере – на грани кризиса. Если это кризис, то я могу с этим согласиться как антикризисный менеджер. Кризис по крайней мере позволяет. Но если это драма – давайте сделаем все, чтобы избежать ее", – сказал он.

Он также подчеркнул, что "остается оптимистом" относительно будущего нашей страны.

"Сейчас мы оказались перед вызовами, или кризисом, или опциями, или возможностями. И мы должны ответить на них. Ради Украины и процветающего будущего каждого украинца", – подчеркнул Арсений Яценюк.

"Мы никогда не сойдем со своего пути. Мы должны идти своим путем. Должны убедить людей, что важны ценности и принципы, а не просто развлечение. Это важные вещи, которые касаются жизни каждого", – подчеркнул он и добавил. – "Мы победим в этой борьбе. Мы должны идти своим путем, а наш путь – демократический, эффективный, профессиональный и прозападный".

Также Яценюк заявил, что "наш лозунг неизменен. Never never give up (Никогда не сдавайся. – Ред.). И мы никогда не сойдем с этого пути. У нас есть сила, уверенность, вера, разум и идея. А это значит, мы достигнем успеха", – сказал Арсений Яценюк.

Напомним, выступая на Форуме, Яценюк заявил, что в Украине должны быть размещены военные подразделения НАТО .

В этом году Киевский Форум, проходящий 11-12 апреля, собрал рекордное количество участников – более 1000. Среди них – высокие представители украинского государства и государственного руководства, дипломатии и экспертной среды из более чем 20 стран мира.

Киевский Форум основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. С тех пор Форум ежегодно становится платформой для дискуссий на высоком международном уровне по актуальным вопросам национальной безопасности, вопросам безопасности Черноморского региона, Европы и мира.

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Тег форум, кризис, яценюк, Арсений Яценюк, народный фронт

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