Яценюк: Планы Путина неизменны, но Кремль могут отрезвить жесткие санкции против руководства РФ

Необходимы жесткие санкции в сфере энергетики, торговли углеводородами, говорит лидер "Народного фронта"

Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua.

Любые попытки найти переговорную площадку с президентом РФ Владимиром Путиным для прекращения войны являются химерой, если они не подкреплены очень жестким давлением.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт", основатель фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк на 12-м Киевском форуме по безопасности .

Он подчеркнул, что война в Украине продолжается: "Люди пытаются вытолкнуть из своего сознания, найти быстрое решение проблемы. И это естественно, их можно понять. Но реальность совершенно иная. Война не завершена. И планы Путина неизменны".

"Если кто-то думает, что Путин – тот человек, который желает мира и хочет прекратить войну, – это нонсенс. Путин – тот человек, который провоцирует конфликты по всему миру. Он отрабатывает основной, базовый конфликт не только с Западом, но и с демократией в мире, в Украине", – подчеркнул Яценюк.

Остановить Путина и восстановить территориальную целостность Украины – это задача и для нашего государства, и для всего западного мира, подчеркнул лидер "Народного фронта": "Нам не хватает решимости. Я хочу об этом заявить. Любые попытки найти переговорную площадку с Путиным и Россией по поводу того, чтобы он прекратил войну, являются химерой, если такие попытки не поддержаны очень конкретными мерами и методами, очень жестким давлением".

В частности, отметил он, необходимы эффективные санкции. Яценюк подчеркнул, что сейчас эффективность введенного механизма санкций "далека от совершенства".

По мнению лидера "Народного фронта", необходимы жесткие санкции в сфере энергетики, торговли углеводородами и, в том числе – отказ от строительства "Северного потока – 2".

Важно также внедрение жестких финансовых санкций: "Речь идет о блокировании счетов, блокирование технологий и компаний. И о введении персональных санкций не только против компаний, а против высшего руководства Российской Федерации. Только это их может отрезвить".

Яценюк также отметил необходимость борьбы с информационной пропагандой: "Свобода слова – это не свобода российской лжи. Свобода слова – это не свобода телеканала Russia Today. Свобода слова – это большое достижение знать правду. Это возможность в противовес любому фейку, который сегодня распространяется в мире, сказать правдивую и достоверную информацию".

Лидер "Народного фронта" также подчеркнул, что мирный процесс требует новой повестки дня: "Необходимо признать низкую эффективность Минского процесса. Да, на начальном этапе Минский процесс уменьшил количество обстрелов и остановил широкомасштабную агрессию. Но в этой форме, в которой он существует сегодня, а тем более в российской интерпретации – Минский процесс требует не просто доработки, а новой повестки дня и новых подходов".

Яценюк подчеркнул, что Россия должна понести и финансовую ответственность за оккупацию и агрессию против Украины: "Украина сегодня требует возмещения убытков, причиненных российской агрессией, а завтра Украина будет требовать компенсации за незаконный захват Донецка, Луганска и Крыма. Ведь нам необходимо восстанавливать и Донецк, и Луганск, и Автономную Республику Крым".

Он подчеркнул, что вопрос возвращения Донецка и Луганска и возвращения Крым невозможно разделять: "Это не более, чем дипломатическая игра. Для украинцев это равнозначные вопросы. Это наше государство, это наша территория".

"Поэтому на повестке любого мирного процесса по восстановлению территориальной целостности Украины стоят три вопроса. Россия и Путин, верните Донецк, верните Луганск, верните Крым и уберите свои войска с нашей украинской территории", – подчеркнул Яценюк.

Ранее сообщалось, что Яценюк заявил: в Украине должны быть размещены военные подразделения НАТО . Политик уверен, что Украина должна стать частью общей противоракетной и противовоздушной обороны Альянса.

Также напомним, Яценюк выступил за восстановление политического лидерства в противовес популизму . Лидер "Народного фронта" уверен, что перед политиками сейчас стоят совершенно новые вызовы.

Киевский форум по безопасности является одной из главных тем дня, о других темах дня смотрите в сюжете:

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