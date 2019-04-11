Киевский Форум по безопасности, пересмотр квот МВФ и военный переворот в Судане: главные темы дня

В четверг, 11 апреля, определились главные темы, к которым будет приковано внимание мировой и украинской прессы

В четверг, 11 апреля, мировые и украинские СМИ будут следить за основными темами, которые получат свое развитие в течение дня.

Стартует 12-й Киевский Форум по безопасности "Неутомимая волна: Стратегический выбор Украины и Запада". Более тысячи участников со всего мира. В центре внимания – политика, экономика, безопасность и членство Украины в НАТО.

Верховная Рада продолжит рассмотрение языкового закона. Более никаких законопроектов на заседание 11 апреля не вынесено. Всего в законе 2082 поправки, нардепы уже рассмотрели 1675 поправок.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. По всему миру, а также в Украине, состоится ряд мероприятий, посвященных памяти жертв концлагерей фашизма.

Встреча МВФ и Всемирного банка стартует в четверг в Вашингтоне. Основной темой обсуждения станет ситуация в мировой экономике и завершение дискуссии по пересмотру квот МВФ.

Военный переворот в граничащей с Ливией стране – Судане. Отстранен от власти президент Омар аль-Башир, его окружение, возможно и он сам, – арестованы. Военный совет Судана готовится взять власть в стране сроком на год.

О том, какими были итоги среды, 10 апреля, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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