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Яценюк: Ответ на экономические вызовы – интеграция Украины в ЕС

Сегодня, 19:10

Политик призвал европейский бизнес входить в украинскую экономику и приносить свои лучшие правила

Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua
Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua.

Украине необходим доступ к дешевому капиталу с большой продолжительностью, кроме того необходимы инвестиции в человеческий капитал и промышленность.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт", основатель фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк на 12-м Киевском форуме по безопасности.

Он отметил, что несмотря на войну, потерю 7% территории и 20% экономики – в Украине наблюдаем положительный рост экономики и уменьшение инфляции: "Но как тело нуждается в крови – так экономика нуждается в деньгах, доступе к рынку капиталов и инвестиций".

"Чтобы Украина была конкурентной, государство не может себе позволить занимать на внешних рынках под 10% годовых. За сколько тогда будет занимать бизнес? Как можно конкурировать с мировой экономикой, если предприятие в ЕС получает кредит под 2-3% годовых, а предприятие в Украине получает кредит в гривне под 20% годовых? Как эту конкуренцию можно преодолеть?", – говорит он.

Тяжело достичь экономической и политической стабильности, если 30% бюджета уходит на выплату внешних долгов, подчеркнул лидер "Народного фронта": "А чтобы перекредитоваться, нужно еще заплатить 10% по новым ставкам".

Ответ на базовые экономические вызовы, убежден Яценюк, – интеграция Украины в ЕС: "Нам необходим доступ к дешевому капиталу с долгой продолжительностью. Нам необходимы инвестиции. Инвестиции в человеческий капитал, промышленность. Потому что это и является фундамент экономического роста страны".

А если не будет рынка капитала и фондового рынка – Украина не сможет сформировать негосударственное пенсионное страхование: "Куда тогда вкладывать эти деньги, которые люди будут откладывать себе на пенсию?"

Яценюк обратился к европейским партнерам: "Если объявляется приватизация, как была, например, по пакетам облэнерго или Одесского припортового завода, – приходите, рискуйте и покупайте. У вас есть все для этого возможности".

"Если вы зайдете в украинскую экономику и принесете сюда свои лучшие правила, то это и будет еще одним сильным толчком для реформ. Не только с точки зрения высокого политикума, а с точки зрения в первую очередь бизнеса, людей, которые умеют создавать и стремятся к успеху", – сказал лидер "Народного фронта".

Прозрачная экономическая политика государства является одной из важнейших предпосылок в борьбе с коррупцией: "Это дерегуляция, которая была уже частично проведена, прозрачность правил и прозрачность приватизации, уменьшение государственного давления, новая форма работы государственной фискальной службы и таможни".

"Это уменьшение возможности для коррупции", – добавил Арсений Яценюк.

Напомним в рамках Киевского форума Яценюк напомнил Европе, что энергетическая безопасность так же важна, как и военная. Если "Северный поток – 2" достроят, Европа станет еще более зависимой от России, говорит лидер "Народного фронта".

Кроме того, Яценюк заявил, что слабость Запада провоцирует силу России, но демократия остановит диктаторов.

Напомним, Киевский форум по безопасности является одной из главных тем дня, о других темах дня смотрите в сюжете:


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Тег кредит, форум, интеграция, яценюк, Евросоюз

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