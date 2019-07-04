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Яценюк выступает за создание единого органа, ответственного за сотрудничество доноров

4 июля, 19:13

Политик отметил, что это важно и для Украины, и для международных партнеров

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк рекомендует создать единый орган, ответственный за сотрудничество доноров Украины, чтобы не распылять ресурсы и сконцентрироваться на ключевых реформах. Об этом лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время третьей Конференции по поддержке реформ в Украине в Торонто.

Арсений Яценюк подчеркнул, что Украина очень ценит поддержку Канады за последние пять лет.

Он отметил необходимость создания единого органа, ответственного за сотрудничество доноров. Это важно и для Украины, и для международных партнеров, чтобы "не распылять ресурсы, концентрировать их на ключевых реформах и ключевых государственных учреждениях, а не тратить время и средства".

"Это моя рекомендация", – добавил он.

Как сообщалось, на Конференции Арсений Яценюк предупредил, что Россия сделает Эвропу заложником с помощью "Северного потока 2" и напомнил, что Украина была заложником РФ в энергетике, однако было принято решение судиться в Стокгольмском арбитраже

Конференция по поддержке реформ в Украине (Ukraine Reform Conference) – ключевая ежегодное международное событие, посвященное экспертном обсуждению прогресса реформ в Украине.

В этом году событие в Торонто – уже третья конференция по поддержке реформ в Украине – предварительные проходили Лондоне в 2017 году и в Копенгагене в 2018 году.

Напомним, посетивший Конференцию по поддержке реформ в Украине президент Владимир Зеленский призвал канадцев вкладывать деньги в Украину . От иностранных партнеров ждут инвестиций в зеленую энергетику и участия в восстановлении Донбасса.

А премьер Канады Джавстин Трюдо заявил, что Оттава выделит Украине 25 млн канадских долларов на реформы .

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Тег Яценюк, конференция, Арсений Яценюк, сотрудничество, ресурсы, Торонто, народный фронт

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