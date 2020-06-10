Новая гонка ядерных вооружений: угрозы для Украины

В последние дни актуализировалась тема гонки ядерных вооружений и ядерной безопасности. В информационном пространстве то и дело всплывают новости о действиях и заявлениях руководства ведущих ядерных держав, касающихся вопросов ядерного оружия.

Почин сделал в еще в апреле Госдеп США, в своем ежегодном докладе допустивший вероятность того, что Китай тайно проводит испытания ядерных зарядов малой мощности. Хотя КНР не ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года (как, впрочем, и США), и Пекин, и Вашингтон обещали его де-факто придерживаться. А потому подозрения Госдепа на самом деле выглядели как серьезные обвинения. В этом же докладе констатировалось, что Россия проводит эксперименты, в которых может достигаться самоподдерживающая ядерная реакция. При этом Москва, подписавшая договор о запрещении ядерных испытаний, об этих экспериментах никого в известность также не ставит.

В двадцатых числах мая спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китай и Россия, в отличие од других ядерных держав, включая США, ведут гонку ядерных вооружений.

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Несколько позже американская Washington Post, ссылаясь на информированные источники, сообщила, что в Белом доме тоже начали задумываться о возобновлении ядерных испытаний в США – в качестве давления на Москву и Пекин. Впрочем, пока (как отметили источники) от идеи отказались, предпочтя воздействовать на Россию и КНР другими методами. В конце мая глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшлио заявил, что, по мнению Пентагона, Россия действительно могла проводить тайные ядерные испытания. А еще один высокопоставленный представитель оборонного ведомства заявил прессе, что США могут подготовить и провести ядерное испытание в течение нескольких месяцев – для этого необходимо лишь политическое решение президента. Все это звучало довольно серьезно, учитывая, что США не проводили испытаний с 1992 года.

Кремль не медлил с ассиметричным ответом: в начале месяца президент России Владимир Путин подписал указ об основах политики РФ в области ядерного сдерживания. В воздухе уже ощутимо запахло новой гонкой ядерных вооружений.

Стороны, впрочем, не теряют надежду достичь новых договоренностей по ядерному оружию. Тот же спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил 8 июня в своем Twitter, что новый раунд переговоров с Россией должен состоятся уже в этом месяце. Причем, на переговоры приглашен и Китай. "Сегодня договорились с заместителем министра иностранных дел России Рябковым о времени и месте переговоров о ядерном разоружении в июне. Китай тоже приглашен. Приедет ли Китай и будет ли он вести переговоры добросовестно?" – отметил Биллингсли. Как видно из риторики самого спецпредставителя, к позиции Китая много вопросов.

Китай ответил буквально на следующий день. Как сообщила представитель МИД КНР Хуа Чуньин, Китай, как и ранее, "не намерен принимать участие в так называемых трехсторонних переговорах по контролю за вооружениями с участием России и США".

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Казалось бы, для Украины, отказавшейся от ядерного оружия, тема взаимоотношений внутри "ядерного клуба" далека. Но, во-первых, гонка вооружений между ядерными гегемонами угрожает существованию всего мира. Во-вторых, новая гонка ядерных вооружений ускорит и де-юре оформит кончину старого миропорядка, международных правовых отношений. Который, конечно, не был идеальным (Будапештский меморандум, который не защитил Украину от агрессии со стороны государства-гаранта, тому пример). Но кто знает, каким будет для Украины, с точки зрения нашей безопасности, порядок, который придет на смену?

Насколько вероятна новая гонка ядерных вооружений? Какие задачи стоят перед США, Россией, Китаем? Что должна делать Украина, чтобы не оказаться перемолотой жерновами трансформации системы мировой безопасности? С этими вопросами сайт "Сегодня" обратился к экспертам.

"США ставят Китай перед выбором: или гонка вооружений, или садимся за стол переговоров"

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Олег Стариков, военный эксперт:

"В нынешнем указе Путина нет ничего сенсационного. Путин уже давно говорил, что в случае угроз России они будут проводить ответно-встречный удар. Это записано в Стратегии национальной безопасности РФ (подписана в 2015 году, – авт.), в Военной доктрине РФ. Уточню: ответно-встречный удар – это когда системы фиксируют взлеты тяжелых баллистических ракет с территории потенциального противника, есть определенное время для связи с руководством США, для выяснения ситуации. Затем, не дожидаясь, пока вражеские боеголовки упадут, наносится массированный ответный удар. Точно такие же доктрины имеют и США, и Китай, и другие ядерные страны.

Почему Трамп начал выходить из всех этих договоров? Дело в том, что, когда они подписывались, Китай не представлял серьезной угрозы для США и не был их участником. Сейчас, по разным данным, в КНР до тысячи боеголовок, ракеты направлены на США. Плюс не стоит забывать о научно-техническом прогрессе: появились новые средства доставки ядерного оружия, новые возможности в развитии ядерного потенциала. И это новое не связано договорами. Конечно, Вашингтону нужно что-то делать. По сути, Трамп разрушает существующие договорные отношения в ядерной сфере, чтобы выстроить новые, с учетом реалий. Вашингтону, да и миру в целом, действительно необходима новая архитектура ядерной безопасности. Да, разрушение договорной базы создает предпосылки к гонке ядерных вооружений. Но, по сути, США ставят Китай перед выбором: или гонка вооружений, или садимся за стол переговоров.

Россия заинтересована в вовлечении Китая не меньше США. У Китая, помимо баллистических ракет, есть ракеты средней дальности, которые Россия уничтожила. Потому она тоже рушит существующую систему безопасности, и потому, я думаю, в течение пяти лет мы увидим формализацию новой конструкции, основанной на трех центрах: США, Китая и России. Сможет ли Россия конкурировать с КНР и США в случае, если гонка вооружений продолжится? Не сомневаюсь. Да, Россия серьезно отстает в экономическом плане и в плане научно-технического прогресса. Но у России огромные запасы энергоресурсов, которые она может использовать для модернизации, создания новых видов вооружений. Кроме того, с учетом авторитарного режима в Российской Федерации, народ там будет брюквой питаться, но армия и флот будут всегда на первом месте. Поэтому ее в военном плане нельзя игнорировать и тем более сбрасывать со счетов. На Западе этого и не делают. Более того, в будущей "триаде" ядерных и политических гегемонов у России будет, думаю, "золотая карта".

И это очень опасно для Украины. Вот скажите, что будет, если осенью Трамп победит на выборах и начнет привлекать Россию в качестве геополитического партнера в борьбе против Китая? Чтобы совместно давить на Пекин в вопросе ядерного оружия. Что мы будем делать, если Москва выставит Вашингтону условия по Украине? У нас есть какой-то план на этот случай? А такой вариант развития событий я бы не исключал.

На мой взгляд, здесь у Украины только один вариант спасения – Европа. Европа никогда не пойдет на нарушение своих принципов. Поэтому нам очень жестко нужно держаться за ЕС, конкретно за Германию и Францию".

"Нужен новый порядок глобальной безопасности"

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Павел Рудяков, директор информационно-аналитического центра "Перспектива":

"Украине абсолютно не о чем беспокоиться в данной ситуации. Это вещи происходят на глобальном уровне, они начались не сегодня, они продолжаются уже довольно длительное время. Соединенным Штатам, которые остаются гегемонами, несмотря на то, что мир перестал быть однополюсным, нужен новый порядок глобальной безопасности. Который будет построен на балансе нескольких полюсов. Одним из полюсов может быть Китай. КНР имеет серьезный ядерный потенциал, при этом не связан никакими договорами, что США очень сильно тревожит.

Кроме того, американцы хотят – и правильно делают – сформировать новый порядок, пока у них есть превосходство. В таком случае они будут не просто субъектом, но главным субъектом этого порядка.

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Нас это в очень малой степени касается, поскольку это происходит слишком высоко. Мы лежим на той полке, на которую нас положили, и на этой полке ждем. Если кому-то понадобится нас достать и встряхнуть чтобы из нас полетели последние опилки, -достанут и встряхнут. Если никому этого не понадобится и баланс установится без нашего участия, мы отсидимся в тихой гавани".

"Украина попадает под перекрестный огонь"

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Илья Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего":

"Американо-китайское противостояние, которое сейчас захватывает, по сути, всю мировую систему, будет отражаться на всех уровнях и на всех сферах международной политики. Начиная от мировой экономики, от перераспределения глобального финансового и экономического влияния между США и Китаем, заканчивая деградацией международно-правовой системы, сформированной после Второй мировой войны. В том числе затронет (и уже затрагивает) специализированные сферы. Например, глобальную систему контроля за вооружениями, которая стремительно разрушается под давлением глобальных проблем. Существующая система становится неактуальной ввиду неспособности справиться с нынешними угрозами. А также под давлением тех или иных глобальных игроков – России, США или Китая, которые нарушают эту систему или игнорирует ее. Как пример – выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу, выход из Договора о ракетах средней и малой дальности, заявление США о том, что они могут возобновить ядерные испытания.

Что касается этих заявлений, то в них можно усмотреть несколько измерений. Во-первых, это информационное давление на Китай с целью побудить Пекин пойти на переговоры по ядерному оружию. Я так понимаю, они взяли курс на то, чтобы разрушить вот эти старые договоренности и в идеале, конечно же, выйти на новые – уже с Китаем включительно. Во-вторых, это отражает действительные настроения в администрации Трампа. Сам Трамп, в принципе, скептически смотрит на всю эту институционально-договорную базу, которая, по его мнению, ограничивает возможности Штатов развиваться, как они хотят.

Что касается Украины, то наша страна не заинтересована в новой гонке вооружений между сверхдержавами. Украине не выгодно, чтобы разрушался существующий международный порядок, поскольку мы являемся одним из его бенефициаров. О чем речь? Украина последовательно, много десятилетий подряд выступает за сокращение вооружений, за сокращение стратегических наступательных вооружений, включая ядерное оружие, за то, чтобы не было ядерных испытаний. Потому что мы страна, которая отдала свое ядерное оружие, и, конечно, нам не выгодно, чтобы все стабилизирующие или сдерживающие механизмы – как, например, Договор о нераспространении ядерного оружия, Договор о сокращении ракет средней и малой дальности или Договор об открытом небе – исчезали. Потому что, получается, исчезают гарантии стабильного мира А когда правил и гарантий нет, может случиться что угодно. И мы, к сожалению, здесь попадаем под перекрестный огонь. Мы как раз страна, которая находится на передовой этого глобального геополитического противостояния – в нашем случае российско-американского противостояния.

Второй момент: Украина не имеет инструментов влияния или давления на эту ситуацию, и, соответственно, мы будем в ситуации объекта. То есть мы будем вынуждены только реагировать на изменяющуюся ситуацию, новые вызовы. Грубо говоря, пребывать в ситуации перманентного кризис-менеджмента: происходит что-то – нужно реагировать. И, к сожалению, это очень плохо.

Как будут развиваться события? Китай, конечно, сейчас не готов присоединяться к договоренностям между США и Россией. Он воспринимает это как попытку навязать ему свои правила, наложить ограничения, что в определенной мере верно. Для КНР принципиально важно, чтобы новый порядок был выстроен либо ими самими, либо при их участии в качестве полноценного партнера. Чтобы им никто ничего не навязывал. То есть для них важно, чтобы новая институциональная база создавалась или под их руководством, или при их непосредственном равноправном участии. Они рассматривают эту ситуацию как битву цивилизаций – своей и западной, которая когда-то их уже унизила, подписала договоренности и обманула. Потому они считают, что теперь пойдут на переговоры, только когда сами захотят.

Поэтому они не будут вести переговоры, по крайней мере сейчас. Время еще не пришло. Думаю, они еще поторгуются. Хотя в конце концов должны сесть за стол переговоров. И здесь есть еще один риск. Потому что, когда рушатся договора, рушится старый порядок, стороны могут пойти на различные радикальные меры. Последствия которых будут настолько ужасны, что вопрос о формировании нового мирового порядка консенсусом встанет сам по себе. Как это было после Второй мировой".

"Нового мирового порядка пока нет. Есть мировой беспорядок"

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Владимир Фесенко, политолог:

"На самом деле необходимость в новых договоренностях по ядерному оружию назрела. Раньше это был договор между США и Россией. Теперь в него хотят включить Китай. Ну, может быть, создадут рамку и для других стран. Но Китай обязательно.

Система международных отношений, которая сформировалась после Второй Мировой войны, начала рушиться в 1991 году. Какая-то часть архитектуры осталась, но действительно защитные меры работают не в должной степени. Но главная проблема в том, что и нового порядка тоже нет. То, что сейчас есть, я бы назвал "мировым беспорядком". При этом да, есть попытки построить новую систему безопасности. Но сценарии, проекты этой системы у всех разные. У США – один, у Китая – другой, у России – третий. Нет одного сценария мирового порядка. И он пока даже не просматривается, что бы ни говорила российская пропаганда о распределении "сфер влияния" и так далее. Потому что мировой порядок формируется на основе либо новых консенсусных соглашений, как это было после Второй мировой войны, либо на основе стихийно складывающегося соотношения сил. Но пока сценарии разные, и консенсус не просматривается даже близко.

Что касается Украины, то я как раз не согласен, что нынешние трансформации создают для Украины какие-то неразрешимые проблемы. Мы всегда были объектом. При подписании Будапештского меморандума мы что, субъектами выступали? Я имею в виду де-факто? Де-факто и при подписании Будапештского меморандума, и во многих других случаях Украина была объектом. И не только мы. И Беларусь тоже, и Казахстан, и многие другие страны в случаях, когда это не касалось ядерного оружия. Так что тут ничего не изменилось. Мы как были объектом международного давления в таких вопросах, так и будем.

Но что очень важно, тогда по Украине была согласованная позиция ядерных держав – США, России. Кстати, и Китай не возражал. И мы с этой согласованной позицией вынуждены считаться. Решат консенсусом великие державы что-то делать, и мы – нравится нам или нет – это скушаем. Но когда согласованной позиции нет – допустим, между США и Китаем или США и Россией, – то у нас есть возможность выбора, пространство для маневра, я бы сказал.

Вот что действительно плохо, так это то, что при мировом беспорядке вероятность нарушения правил крупными игроками резко возрастает. Потому нам нужно опираться на поддержку партнеров. И здесь для нас наиболее оптимальными являются позиции Европейского Союза. Потому что они более компромиссные, не такие конфликтные и агрессивные, как у других трех авторов сценария. Я имею в виду США, Россию и Китай.

И вот теперь нам нужно очень внимательно следить, как будет развиваться ситуация. Я не исключаю, что могут возникнуть сценарии, когда нам скажут – пусть неофициально, но скажут: ребята, и не надейтесь на членство в Евросоюзе в НАТО. Партнерство с Западом – да. Но без вступления. В таком случае мы должны настаивать на гарантиях безопасности в этой новой архитектуре международной безопасности. На том, чтобы нам были даны формальные гарантии.

Вот с чем я соглашусь – мы должны участвовать в попытках выстроить новую архитектуру мировой безопасности. Пусть мы даже будем объектом, но мы будем активным объектом. Плыть по течению, ожидая, что там кто-то решит за нас, нельзя ни в коем случае".

Тем временем в США продолжаются протесты и погромы, начавшиеся после убийства белыми полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. За неделю в результате массовых беспорядков погибли более десятка человек. Подробности – в сюжете "Сегодня":

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