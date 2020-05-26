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Украина в НАТО: Зеленский подписал стратегию

26 мая, 19:48

Татьяна Очеретяна

Особое внимание уделяется соответствию критериям для членства

Президент Украины Владимир Зеленский, который в прошлом году встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, подписал Указ "О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2020 год". Об этом написали в пресс-центре Офиса президента.

"Годовая национальная программа (ГНП) определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач", – объяснили в сообщении.

Программа направлена на реализацию закрепленного Конституцией Украины стратегического курса страны на полноправное членство в Организации Североатлантического договора.

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Особое внимание в документе уделено достижению соответствия критериям членства в НАТО, переводу сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и усилению демократического гражданского контроля.

В то же время главный акцент в программе сделан на безопасности и благосостоянии "человека как ключевого субъекта национальной безопасности".

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"Реализация всеобъемлющих реформ в различных сферах, предусмотренных ГНП, должна еще больше приблизить Украину к Альянсу", - добавили в Офисе президента.

Ранее мы писали, что вопрос предоставления Украине Плана действий относительно членства в НАТО принципиально согласован уже давно. На сегодняшний день союзникам надо принять только тактическое решение, но для дальнейшего движения в этом направлении Североатлантический альянс выдвигает Украине ряд требований, среди которых – ощутимый прогресс в реформировании сектора безопасности и обороны.

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Кроме того, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер предложил вариант, как Украине вступить в НАТО, воюя с Россией.

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НАТО стратегия Украина Владимир Зеленский

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