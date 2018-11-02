Зачем Путин ввел санкции против Украины: Березовец назвал три причины

Главная цель России при введении санкций против Украины – это скрыть реальную зависимость от Кремля пророссийских украинских политиков накануне президентских и парламентских выборов. В "черный список" Кремля попали те люди, которых Москва собирается продвигать к власти в Украине. Об этом написал в Facebook политический эксперт Тарас Березовец.

По его словам, первой задачей списка является публично обозначить список украинских политиков, журналистов, бизнесменов и чиновников, которых в Кремле считают виновными за нынешний уровень двусторонних отношений, а также попытаться повлиять на украинских олигархов.

"С этой категорией российская сторона уже давно ни на что не рассчитывает и ни на что не надеется. Во-вторых, группа отечественных олигархов, особенно ведущая бизнес на территории РФ, которым таким образом посылается четкий сигнал вызова на ковер с целью принудить к переговорам", – написал Березовец.

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Но главной целью все же являются т.н. "прямые агенты влияния" Кремля в Украине, которых Москва, внеся в санкционный список, пытается "отмыть" от российского следа перед выборами.

"В окружении Путина надеются таким образом скрыть их реальную зависимость от Кремля накануне президентских и парламентских выборов. В этой части "солсберецкие" (спецслужбы РФ – ред.) явно допустили ошибку, непреднамеренно засветив в санкционном списке ряд позабытых и неожиданных фамилий, которых таким образом банально спалили. В целом список неокончательный и по примеру американских и европейских санкционных проскрипций будет в дальнейшем расширяться", – подчеркнул политолог.

Напомним, 1 ноября глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал специальное постановление об экономических ограничительных мерах против 322 украинских граждан и 68 компаний. Под ограничительные меры попали украинские политики и чиновники; общественные деятели и журналисты; олигархи, бизнесмены и их ближайшее окружение. Читайте подробней, какие политики и компании попали в санкционный список Кремля.

В Кремле в свою очередь назвали причину санкций против Украины и условия их отмены. Пресс-секретарь президента РФ объяснил, что таким образом Москва добивается от Киева нормализации отношений между странами и готова отменить ограничительные меры, если то же самое сделает Украина.

В то же время в Украине высмеяли потуги Кремля подкинуть проблем украинским политикам и чиновникам, которые считают за честь находиться "в компании достойных людей" в санкционном списке Кремля. Читайте подробней, как в Украине отреагировали политики и эксперты.