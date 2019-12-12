Захарову удивили планы Киева изменить Минские соглашения

В Украине уже давно говорят о необходимости пересмотреть соглашения по Донбассу от 2015 года

Мария Захарова. Фото: facebook.com/MIDRussia

Следом за нервной реакцией Грызлова недовольство высказала и спикер МИД России Мария Захарова относительно планов Киева по изменению Минских соглашений. Она надеется, что это не является официальной позицией властей Украины. Об этом она сказала на брифинге.

"Я не видела этих заявлений. Хочется надеяться, что вы все-таки ошибаетесь, потому что, если, не успев вернуться из Парижа, украинская делегация уже сейчас начинает думать о возвращении туда и проведении нового саммита в "нормандском формате", тем более рассуждает опять об изменении Минских договоренностей, это вызывает уже не сожаление, а удивление", – сказала она.

Захарова рассчитывает, что это не является официальной позицией Киева и напомнила "о необходимости неукоснительного соблюдения и реализации последовательности действий, зафиксированных в минских договоренностях". (Стоит напомнить, что Россия сама нарушила обещание, данное на "нормандском саммите" – на Донбассе снова стреляют).

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"Минские договоренности безальтернативны, их нужно выполнять и последовательность шагов, которые там указаны, верна. В принципе, то же самое мы говорили на всех уровнях и до встречи в "нормандском формате"…", – подчеркнула дипломат.

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Отметим, что контролируемые Россией боевики не прекращают огонь на Донбассе ни на день, чем нарушают первые пункты "Минска".

Как сообщали новости "Сегодня", представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявлял, что Киев подготовит изменения в Минские соглашения к следующей встрече "Нормандской четверки". Подготовленную редакцию соглашений потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал главную проблему Минских соглашений. Он называет "Минск" неэффективным и считает, что его нужно пересмотреть в "нормандском формате".

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