Захват Россией украинских моряков: в чем главная проблема их возвращения домой

На сегодняшний день шансов на быстрое возвращение захваченных Россией украинских моряков в Черном море практически нет, потому что задержанные и "арестованные" в РФ украинцы не признаны военнопленными.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала правозащитница, юрист Марина Помазанова.

"Абсурдно, но нашим морякам вменяется незаконное пересечение границы с оружием. Судить их будет обычный суд, гражданский, который вынесет захваченным украинским военным обвинительный приговор с реальным сроком. К сожалению, начался судебный процесс, который, к сожалению, для наших моряков будет формально соблюдаться", – спрогнозировала она.

По словам правозащитницы, в сложившейся ситуации украинской стороне следует сбавить эмоции и приостановить громкие заявления, а практически и всерьез взяться за юридическую защиту пленных в российских судах.

"Кроме того, необходимо направлять во всевозможные международные инстанции обращения о признании их военнопленными, писать ходатайства об их возвращении и еще множество официальных заявлений, а подавать множество юридических документов. Ни в нашем, ни в российском законодательстве нет таких причин, как "возмущение мировой общественности". Как нет среди причин для освобождения "обращения зарубежных дипломатов", "звонка Меркель Путину". Ребят надо вынимать юридически. Да, международная поддержка это – здорово. Однако только как поддержка, а не замена конкретных юридических эффективных действий", – добавила Помазанова.

Она также обратила внимание на то, что незаконно захваченных моряков в РФ пытаются судить как физических лиц, тогда как они находились на военных катерах Украины (причем в нейтральных водах), и Россия по логике и нормам международного права должна была бы предъявлять претензии не к физлицам, а к украинскому государству. Но не дает этого по своим соображениям. Поэтому, по мнению Помазановой, Киев должен отстаивать захваченных моряков согласно нормам международного права, добиваясь от РФ признания соответствующего правового статуса военнослужащих ВМС Украины.

Напомним, ранее эксперт по международному праву Роман Шахматенко в комментарии сайту "Сегодня" пояснял, почему на сегодняшний день юридических инструментов, чтобы быстро вернуть в Украину захваченных Россией в Черном море моряков, совсем немного, и поэтому в ситуации с освобождением пленных украинцев в большей мере сыграют дипломатические и политические инструменты.

Как сообщалось, 25 ноября Россия неожиданно напала на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор открыл огонь, ранив шестерых украинских моряков.

Позже "суд" оккупированного Симферополя избрал им меру пресечения в виде двух месяце ареста, после чего из Крыма их доставили в Москву.