Украинских моряков разделили в Москве: известно, где их содержат

Сегодня, 14:41

Правозащитница Когершын Сагиева посетила 21 задержанного украинца в СИЗО, где ей сообщили о госпитализации еще троих

Фото: AFP
Фото: AFP

Большую часть украинских моряков, захваченных российскими пограничниками на двух военных катерах и буксире в Черном море, доставили из оккупированного Крыма в московское СИЗО "Лефортово", заявила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Когершын Сагиева.

При этом трое украинских военных, которые получили ранения при нападении России, находятся в больничной части другого СИЗО.

"В московское СИЗО "Лефортово" доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины", – сообщила Сагиева.

Правозащитница не уточнила имена госпитализированных украинцев, но, как пишут СМИ, это 24-летний Андрей Артеменко, 27-летний Василий Сорока и 18-летний Андрей Эйдер.

Отмечается, что она посетила арестованных в "Лефортово".

Напомним, о планах оккупантов транспортировать захваченных моряков из оккупированного Крыма в Москву ранее сообщала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Кроме того, о том, что их собираются поместить в "Лефортово", ранее сообщал также адвокат арестованных моряков Джемиль Темишев.

Как мы уже писали, оккупационный "суд" Симферополя избрал меру пресечения всем 24 украинским морякам с боевых катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу".
Россия, москва, СИЗО, азовское море, лефортово, пленные моряки
Источник:

Канал Дождь

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