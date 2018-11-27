Захват сотрудников СБУ на Азове: Тымчук напомнил о деяниях ФСБ в Украине

После заявлений России о задержании сотрудников СБУ во время захвата украинских кораблей в Азовском море и обвинений их в неком "спецзадании", координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук объяснил их нахождение на кораблях и припомнил россиянам, как "поработали" в Украине их спецслужбы. Об этом он написал в Facebook.

Он объяснил, что нахождение военных контрразведчиков в подразделениях и на военных кораблях – это норма и в этом нет никакого "спецзадания против РФ". В то же время он вспомнил, как в свою очередь работали российские контрразведчики в составе Черноморского флота РФ, находящегося в Украине до войны.

"До оккупации Крыма они занимались не столько контрразведкой, сколько подрывной деятельностью против Украины, в чем мы (группа "Информационное сопротивление") убеждались постоянно, с 2008 года исследуя деятельность ЧФ РФ в АРК и Севастополе. Под самый конец президентства Ющенко, в конце 2009-го, Киев добился вывода этих структурных подразделений ФСБ в Россию именно из-за ведения ими подрывной деятельности, однако через несколько месяцев, с приходом Януковича, они успешно вернулись в Крым", – написал Тымчук.

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Нардеп отметил, что именно через структурные подразделения ФСБ в составе ЧФ РФ шло финансирование и организационная поддержка пророссийских движений и агентуры в Украине – причем не только в Крыму, но и по всему югу (в первую очередь в Одессе) и востоку (в первую очередь в Харькове).

"Именно эти офицеры ФСБ отвечали за координацию действий партий и движений типа крымского "Русского блока", "Севастополь-Крым-Россия" и пр. И именно эти офицеры ФСБ по команде Кремля создавали т.н. "крымскую самооборону" в 2014-м в рамках спецоперации РФ, обеспечив крымских коллаборантов деньгами и оружием. Это – настоящее лицо российской "контрразведки", давно ставшей террористическим инструментом Кремля (впрочем, как и все остальные спецслужбы РФ)", – подчеркнул он.

Тымчук пристыдил Россию, что на фоне выше перечисленного она "ноет" из-за обнаружения на борту задержанных кораблей сотрудников СБУ, которые выполняли свои прямые служебные обязанности в составе экипажей ВМСУ.

Напомним, в СБУ подтвердили пребывание сотрудников спецслужбы на борту захваченных украинских кораблей. Отмечается, что один из офицеров СБУ во время захвата россиянами кораблей получил тяжелое ранение.

Как рассказывали в СБУ, россияне напали на украинцев десятью кораблями, вертолетами и самолетами. В спецслужбе также указали, что один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты.