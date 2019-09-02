Заседание Верховной Рады: где смотреть онлайн-трансляцию

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Во вторник, 3 сентября, состоится второе заседание Верховной Рады IX созыва.

"Сегодня" будут вести текстовую трансляцию заседания, начиная с его открытия, а также сообщать о важных принятых решениях.

Реклама

Видео онлайн-трансляции пленарного заседания также будет доступно на сайте "Сегодня".

Как сообщалось, Верховная Рада на этой неделе проведет только одно пленарное заседание – 3 сентября – и планирует рассмотреть законопроект № 7203 об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом заявил на Согласительном совете лидеров фракций спикер парламента Дмитрий Разумков.

В тренде Известный голливудский актер попал в аварию: подробности

Он напомнил, что 29 августа законопроект поддержали 363 нардепа, поэтому завтра рассчитывает не менее, чем на 300 голосов для принятия документа в целом.

Напомним, 29 августа состоялось торжественное открытие первой сессии Верховной Рады Украины IX созыва по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама