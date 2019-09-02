Заседание Верховной Рады: где смотреть онлайн-трансляцию

Во вторник, 3 сентября, состоится второе заседание Верховной Рады IX созыва.
"Сегодня" будут вести текстовую трансляцию заседания, начиная с его открытия, а также сообщать о важных принятых решениях.
Видео онлайн-трансляции пленарного заседания также будет доступно на сайте "Сегодня".
Как сообщалось, Верховная Рада на этой неделе проведет только одно пленарное заседание – 3 сентября – и планирует рассмотреть законопроект № 7203 об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом заявил на Согласительном совете лидеров фракций спикер парламента Дмитрий Разумков.
Он напомнил, что 29 августа законопроект поддержали 363 нардепа, поэтому завтра рассчитывает не менее, чем на 300 голосов для принятия документа в целом.
Напомним, 29 августа состоялось торжественное открытие первой сессии Верховной Рады Украины IX созыва по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами.
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