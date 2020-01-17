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Зеленский хочет разделить министерства, объединение которых он поддерживал

17 января, 20:47

«В начале это было правильное решение, потому что у нас был профессиональный, кадровый голод», - сказал Зеленский.

Фото: REUTERS/Charles Platiau

Фото: REUTERS/Charles Platiau

Президент Украины Владимир Зеленский во время личной встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком заявил о необходимости переформатировать отдельные центральные органы исполнительной власти.

Об этом сообщает сайт главы государства.

В частности, речь идет о разделении функций в ряде министерств.

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"У нас было объединение некоторых министерств. В начале это было правильное решение, потому что у нас був профессиональный, кадровый голод и небольшой бюджет. Мне кажется, время показало, что некоторые министерства должны быть разделены", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что ранее Зеленский решил дать шанс правительству Алексея Гончарука, но на определенных условиях.

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Также Зеленский сказал Гончаруку урегулировать скандальные премии топ-менеджеров "Нафтогаза".

Напомним, что история с появлением в СМИ аудиозаписей, якобы сделанных на заседаниях правительства, где обсуждалась экономическая политика и коммуникация с президентом Владимиром Зеленским, получила продолжение.

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал появившиеся в СМИ записи. Однако позже премьер заявил, что написал заявление об отставке.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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отставка министерство Владимир Зеленский разделение Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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