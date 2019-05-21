Зеленский назначил Шефира первым помощником президента

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства

Владимир Зеленский. Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира первым помощником главы государства.

Соответствующий указ № 305/2019 от 21 мая обнародован на сайте президента.

"Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником президента Украины", – говорится в нем.

Сергей Шефир – уроженец Кривого Рога Днепропетровской области, как и Зеленский. Он является одним из основателей компании "Квартал 95", которая была создана в 2003 году.

Сегодня ранее Зеленский подписал указ, которым назначил Андрея Богдана главой Администрации президента.

Глава государства также сменил руководство Генерального штаба Вооруженных сил Украины, уволив Виктора Муженко и назначив на этот пост Руслана Хомчака.

Кроме того, он подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля. Новый глава государства обратился к спикеру парламента Андрею Парубию с просьбой о созыве внеочередного заседания Рады для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов. Тот согласился назначить его на 22 мая.

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