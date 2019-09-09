Зеленский назначил заместителей главы Госпогранслужбы

/ Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Никифоренко первым заместителем главы Государственной пограничной службы Украины.

"Назначить Никифоренко Владимира Степановича первым заместителем главы Государственной пограничной службы Украины", – говорится в указе главы государства №673/2019 от 9 сентября.

Еще одним указом (№674/2019) Зеленский назначил замглавы погранведомства Вадима Ченчика.

Реклама

Как известно, главой Госпогранслужбы является Сергей Дейнеко.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении исполняющего обязанности председателя Николаевской ОГА Вячеслава Боня.

Также мы сообщали, что президент представил нового главу Херсонской обладминистрации.

Кроме этого, президент сообщил, что на должность председателя Одесской областной государственной администрации будет проведен конкурс.

Ранее президент посетил Донецкую область – визит был приурочен к освобождению Славянска и Краматорска от боевиков. Зеленский также определил главные задачи новому главе Донецкой ОГА Павлу Кириленко.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама