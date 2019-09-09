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Зеленский назначил заместителей главы Госпогранслужбы

9 сентября, 22:08

Главой Госпогранслужбы является Сергей Дейнеко

/ Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Никифоренко первым заместителем главы Государственной пограничной службы Украины.

"Назначить Никифоренко Владимира Степановича первым заместителем главы Государственной пограничной службы Украины", – говорится в указе главы государства №673/2019 от 9 сентября.

Еще одним указом (№674/2019) Зеленский назначил замглавы погранведомства Вадима Ченчика.

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Как известно, главой Госпогранслужбы является Сергей Дейнеко.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении исполняющего обязанности председателя Николаевской ОГА Вячеслава Боня.

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Также мы сообщали, что президент представил нового главу Херсонской обладминистрации.

Кроме этого, президент сообщил, что на должность председателя Одесской областной государственной администрации будет проведен конкурс.

Ранее президент посетил Донецкую область – визит был приурочен к освобождению Славянска и Краматорска от боевиков. Зеленский также определил главные задачи новому главе Донецкой ОГА Павлу Кириленко.

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Зеленский назначения заместители госпогранслужба должности кадровые перестановки

Источник: Сегодня

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