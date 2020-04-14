Зеленский о борьбе с коронавирусом: Расслабляться рано, расслабляться опасно

Работа по обеспечению страны всем необходимым не останавливается

На днях ожидается прибытие трех самолетов, которые продолжают доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. На следующей неделе запланировано прибытие в "Борисполь" восьми самолетов с ценными грузами.

Об этом в ежедневном видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, работа по обеспечению страны всем необходимым не останавливается.

"Сегодня я хочу поблагодарить наших международных партнеров, с которыми мы совместно противодействуем болезни. Прежде всего это наши друзья из Китайской Народной Республики. Я благодарю их за плодотворное и эффективное сотрудничество с украинской стороной. За то, что все вопросы решаются быстро, а главное – результативно. Я также благодарен руководству Объединенных Арабских Эмиратов за предоставленную гуманитарную помощь. Это высококачественное защитное снаряжение, необходимое для безопасности врачей. Спасибо и другим, с которыми мы тесно взаимодействуем для обеспечения людей всем необходимым", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что со своей стороны Украина также помогает и всегда готова помочь своим партнерам.

"Сегодня весь мир проходит тест на сплоченность, и, по моему мнению, хорошо, что мы не живем только по правилу "каждый сам за себя", - отметил он.

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Возвращаясь к внутренней ситуации, глава государства поблагодарил парламент за принятие изменений в государственный бюджет.

"Несмотря на сопротивление многих политических партий, названия которых прекрасно известны, мы смогли принять необходимые изменения для поддержки наших медиков, обеспечения больниц, помощи пенсионерам, малообеспеченным людям, предпринимателям и тем, кто потерял работу. Уверен, граждане оценят работу депутатов, которые встали на сторону народа", – сказал он.

Среди прочего, президент отметил наращивание количества тестирований на коронавирус. По его словам, сейчас оно увеличено втрое. Это очень важно, ведь своевременное выявление вируса помогает остановить его распространение и спасает жизни украинцев.

"Именно поэтому я призываю всех граждан: если вы контактировали с больным или имеете признаки ОРВИ – обращайтесь к семейному врачу. Если у вас его нет – в скорую помощь. Заболеть коронавирусом – не стыдно. Пожалуйста, не бойтесь. И тем более не думайте, что как-то оно само обойдется. Обращайтесь к врачу и проходите тестирования", – резюмировал Зеленский.

Кроме этого, анализируя статистику заболевших в Украине, президент отметил определенную стабилизацию.

"Резкого скачка не произошло и благодаря сознанию граждан, придерживающихся самоизоляции. И это следует продолжать. Должны четко осознать: расслабляться рано. Расслабляться опасно. Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период. Это именно 20-е числа апреля", – подчеркнул он.

Именно поэтому, по словам главы государства, так важно на Пасху каждом украинцу оставаться дома.

"Уверен, вы знаете о ситуации в Киево-Печерской лавре. Сейчас на территории монастыря подтверждено уже почти 100 заболевших коронавирусом, и, к сожалению, два летальных случая. Всем заболевшим мы желаем скорейшего выздоровления", – подытожил Зеленский.

Напомним, по состоянию на 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

О том, сколько в Украине выделят на борьбу с коронавирусом смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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