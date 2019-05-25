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Зеленский о решении Трибунала по морякам: Посмотрим, какой путь выберут в Кремле

25 мая, 15:46

Президент заявил, что Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров

Фото: Официальный сайт президента Украины

Выполнение Россией решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать сигналом от российского руководства "о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной".

Об этом 25 мая написал президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

"Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома", – отметил он.

Ранее сообщалось, что Трибунал ООН обязал Россию немедленно освободить три украинских корабля – "Бердянск", "Никополь" и "Яни Капу" – и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. 

Как заявила заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль, решение Трибунала является четким сигналом для России, что она не может безнаказанно нарушать международное право. По ее словам, Киев и Москва должны до 25 июня отчитаться о выполнении решения Трибунала. При этом дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков по сути будет рассматривать отдельный арбитраж, а не Международный трибунал по морскому праву.

В свою очередь в МИД РФ заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров якобы неприменимы к инциденту в Керченском проливе, а арбитраж, который Украина требует созвать в связи с ним, не имеет юрисдикции в этой области.

Напомним, слушания по инциденту в районе Керченского пролива начались 10 мая:


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Тег Крым, Зеленский, Керченский пролив, трибунал, пленные моряки, Азовский кризис

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