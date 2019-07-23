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Зеленский "одним махом" уволил семерых глав районных госадминистраций

23 июля, 09:58

Тексты соответствующих распоряжений от 22 июля опубликованы на сайте главы государства

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав семи районных государственных администраций. Тексты соответствующих распоряжений от 22 июля опубликованы на сайте главы государства.

Согласно документам, чиновники уволены в связи с окончанием срока полномочий президента Украины.

Президент уволил:

Василия Сукача с должности председателя Каменец-Подольской РГА Хмельницкой области;

Василия Зубрицкого – с должности председателя Стрыйской РГА Львовской области;

Александра Иванова – с должности председателя Троицкой РГА Луганской области;

Виктора Сергиенко – с должности председателя Новоайдарской РГА Луганской области;

Игоря Дзюбу – с должности председателя Марковской РГА Луганской области;

Наталью Чехуту – с должности председателя Кременской РГА Луганской области;

Сергея Иванюченко – с должности председателя Белокуракинской РГА Луганской области.

Напомним, Президент Владимир Зеленский уволил ряд послов Украины, в том числе главу украинской дипмиссии в США Валерия Чалого.


Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский снова изменил состав СНБО. В Совет Национальной безопасности и обороны он своим указом №520/2019 включил новых членов.

Кроме того, исполняющий обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление на увольнение, как того требовал ранее президент Владимир Зеленский

Напомним, Зеленский призвал и. о. главы ГФС Александра Власова принять кадровые решения по руководству Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен, так как эти области являются центром контрабанды на Западной Украине.

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Тег увольнение, Зеленский, глава, администрация

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